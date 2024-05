La Libertas cade in gara-2: Faenza vince 62-67

Livorno, 6 maggio 2024 - La Libertas scivola in casa contro Faenza, in gara-2 dei quarti di finale playoff per l’A2. Faenza si impone al PalaMacchia 62-67, pareggiando la serie, dopo il ko netto di gara-1. Gara-2 i Blacks l’hanno vinta per gli episodi a favore, e non per manifesta superiorità. La Libertas ha venduto cara la pelle, ma è costretta a cedere il passo. La serie migra adesso al PalaCattani, con gara-3 in programma venerdì sera alle 20.30

STARTING FIVE LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza)

FA: Siberna, Papa, Pastore, Begarin, Poletti (all. Garelli)

Arbitri: Gai di Roma e Tognazzo di Padova.

1QT (9-17)

Primi punti della partita per la Libertas, con Amos Ricci che resiste al contatto e va al ferro (2-0). Faenza invece si sblocca solo dai liberi dopo 3 giri d’orologio in bianco, con un 1/2 di Poletti (2-1). Primo canestro su azione che arriva col taglio di Begarin (2-3). Vico entra in campo e fa vedere tutto il suo talento appoggiando la palla al vetro dopo una bella penetrazione (2-5). Ricci sul ribaltamento risponde con un jumper (4-5). Ma Papa, piazza per i Blacks la prima tripla di serata nell’azione successiva (4-8). Prima tripla per la Libertas che arriva in chiusura di frazione con l’extra pass di Bargnesi per Saccaggi che dall’angolo indisturbato non perdona (9-12). Begarin però stasera appare ispiratissimo e realizza dal palleggio la tripla del 9-17.

2QT (36-25)

Fondamentale la tripla di Allinei in apertura di frazione, per stare agganciati saldamente alla partita (12-19). A Greg si aggiunge Luca Tozzi, per la tripla del meno -4 (15-19). Più quella di Bargnesi al 13’, svantaggio ridotto a una singola lunghezza (18-19). Garelli non può far altro che spendere un time out. Colpa del parziale (aperto) di 9-0. In uscita, Faenza perde concretezza in attacco e concede fallo su Allinei: 2/2 dalla lunetta, e parziale che lievita sul 11-0 (20-18). Ci pensa Poletti a spezzarlo con la bomba solo retina del nuovo controsorpasso (20-21). Sul ribaltamento, Saccaggi è mortifero dal centro dell’arco per la controrisposta da tre immediata (23-21). Ancora Saccaggi, stupendo canestro liberandosi dei blocchi, nonostante le mani in faccia dei difensori (25-22). Esiziale Williams dal perimetro, in chiusura di quarto (28-23). Massimo vantaggio LL di serata, fin qui (+5). Ricci, Ricci, Ricci, incontenibile sotto le plance, letale la sua penetrazione (31-23). Il quarto si chiude in bellezza, con una magia di Fratto sulla sirena: una preghiera dal mid range, nonostante la perdita iniziale della maniglia, per di più spalle a canestro. Uno spin vincente che spedisce la sua Libertas all’intervallo lungo sotto di 11 (36-25).

3QT (42-54)

Siberna da due punti inaugura il terzo quarto (36-27). Vico da due punti non perdona (36-29), la stessa guardia si è resa protagonista di un contatto da cui Amos Ricci ne ha avuto la peggio, uscito dal campo per una dura storia alla caviglia. Tripla in scioltezza di Williams che dà ossigeno alla LL (39-29). Begarin da tre punti replica e tiene incollata Faenza alla partita (39-34). Ricci rientra in campo dopo il colpo subito, ma nella rimessa i Blacks ancora non perdonano con Begarin dal perimetro (39-37). L’aggancio arriva al 27’, sull’asse Vico-Poletti (39-39). Il sorpasso arriva dalla lunetta con Papa, che sfrutta anche il quarto fallo di Fratto (39-41). Saccaggi, nel momento più difficile sfodera dal cilindro il coniglio da 3 punti per il nuovo pareggio (41-41). Libertas che in chiusura di quarto si innervosisce per colpa di chiamate arbitrali difficilmente comprensibili - va detto - e Faenza ne approfitta: parziale killer di 1-13 nel giro di due minuti e gli amaranto si ritrovano sotto di 12 (42-54).

4QT (62-67)

Papa fa lievitare il vantaggio dei suoi sul +14 in apertura di quarto quarto (42-56). Ossigeno puro il canestro dal mid range di Bargnesi, entrati nel minuto 33 (47-56). Ma la tripla di Petrucci di Faenza è una doccia gelata per la LL (47-59). Begarin realizza un canestro difficilissimo a metà frazione, il passivo si fa pesante adesso per la LL, Andreazza non può che chiamare il time out (47-61). Tozzi sfonda il muro dei 50 punti per la Libertas con la tripla del -11 (50-61). Il 2/2 di Amos Ricci riduce lo svantaggio a singola cifra, quando mancano 4 minuti sul cronometro (52-61). Ma Poletti di nuovo piazza la tripla che riporta negli Inferi la LL (52-64). Ce la mette tutta la Libertas per rimanere incollata alla partita, con Tozzi che spara la tripla del -8 (57-65). In uscita di timeout Williams penetra e appoggia la palla del 59-65, con 1’53” sul cronometro. Ma niente da fare, la Libertas deve cedere il passo a Faenza, che pareggia la serie sull’1-1.

Francesco Ingardia