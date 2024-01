La Libertas passeggia su Omegna 80-70. Ovazione e lacrime per il saluto di capitan Forti

Livorno, 21 gennaio 2024 - Vince e convince la Libertas: al PalaMacchia Omegna sconfitta 80-70. Tornano sulla retta via gli amaranto, archiviando il ko di settimana scorsa a Cassino, e rimanendo incollati alle calcagna della capolista Herons (vincente sabato in trasferta sul parquet di Rieti), nel giorno dell’arrivederci del capitano Francesco Forti. Emozione allo stato puro sui gradoni di via Allende. Il capitano si è tolto la fascia, è andato sotto la Nord, ha baciato la maglia, per l’ultimo saluto al popolo libertassino. Per lui, pronto un contratto di due anni e mezzo con Prato (Serie C Gold). La scelta del play “condivisa con la società” è stata annunciata nella conferenza stampa di vigilia al match. “Mi avete aiutato a realizzare un sogno che avevo da bambino - il ringraziamento di Forti ai 2mila del PalaMacchia -. Grazie, grazie grazie per questi anni meravigliosi”.

Non è stato della partita Jacopo Lucarelli, complice la distorsione alla caviglia rimediata in allenamento. I ragazzi di Andreazza hanno comunque offerto una prestazione solida, controllando un avversario che storicamente ha sempre dato filo da torcere come la Fulgor. Particolarmente ispirato, sugli scudi, e in doppia cifra il play Leon Williams.

STARTING FIVE LL: Williams, Ricci, Allinei, Fratto, Fantoni (all. Andreazza) OM: Kosic, Torgano, Fazioli, Solaroli, Balanzoni (all. Ducarello)

1QT (25-8) Perentoria la partenza della Libertas dopo la palla a due, segno di un ottimo approccio alla partita. 8-0 dopo i due giri d’orologio e mezzo, grazie alle triple di Fratto e Allinei. Parziale aperto e primo time out chiamato da Omegna. Esce bene la Fulgor col canestro in sospensione di Torgano (8-2). Vola sulle ali dell’entusiasmo la Akern, già a metà frazione avanti in doppia cifra dopo il bellissimo fade away di Tozzi (14-2). Dilaga e prende il largo la Libertas sul finire di frazione. Omegna semplicemente non è entrata in partita, con la difesa che non contesta i tiri e fa acqua da tutte le parti. Punteggio al termine del primo quarto: 25-8.

2QT (40-23) Alla ricerca del ritmo partita Omegna a inizio secondo quarto. Gli uomini di Ducarello provano a ribaltare l’inerzia sfavorevole complice il parziale aperto di 0-7 al 13’. Andreazza chiama subito il time out per spezzare il flow degli ospiti (25-15). Torna a segnare la Libertas dopo qualche minuto trascorso a litigare col canestro, con Williams dalla media distanza. Pronta la replica dalla lunga di Balanzoni (27-18). L’olandese si carica i sulle spalle e rimette a posto la Fulgor con la terza tripla di serata (30-18). Squadre all’intervallo lungo sul 40-23

3QT (55-42) Alla ripresa del gioco riprende a segnare la Libertas con Ricci (43-23). Canestrone di Kosic che penetra, resiste al contatto e appoggia al tabellone la palla del 45-30 al 24’. Sempre Kosic piazza la tripla in step back che vale il -11 (47-36). Coach Andreazza chiama prontamente il time out entrati nella seconda metà del terzo quarto. Paffoni che riduce a singola cifra lo svantaggio dopo i tiri liberi segnati (47-38). Sempre Kosic suona la carica per Omegna: suo il canestro del -9 (49-40), entrati nel minuto 29’. Tozzi dà respiro ai suoi dalla lunetta (53-40). Penetrazione vincente di Bargnesi sulla sirena: 55-42 dopo 30’. Libertas avanti di 13.

4QT (80-70) Partita che ormai ha ben poco da dire. Importante per la Libertas la gestione del gioco, dei possessi e del punteggio. Ricci dalla lunetta fa 2/2 al 34’ (62-45), Fantoni padroneggia in area (64-45). Kosic a segno ancora dal perimetro (64-48). Partita messa in ghiaccio dalla Libertas dopo la splendida azione dall’angolo conclusa con la tripla di Amos Ricci (70-52). Time out Libertas chiamato da Andreazza dopo la tripla di Kosic (con l’ausilio della buona sorte), sul 70-57, con tre minuti e mezzo ancora da giocare. Esce bene dal time out la Akern con il jumper a segno di Fantoni (72-57). Punteggio finale dopo 40’ di gioco: 80-70.