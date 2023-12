L’Openjobmetis cerca il riscatto. Varese, sfida cruciale con Pesaro. Che attesa per l’esordio di Mannion

È il giorno dell’attesissimo esordio di Nico Mannion con la Pallacanestro Varese: la squadra lombarda si prepara ad affrontare la Carpegna Prosciutto Pesaro alle 20.30. Un incontro cruciale per Varese, che cerca di riprendersi dopo la sconfitta nel derby contro Milano, per quanto arrivata dopo una prestazione assolutamente dignitosa. Questa gara rappresenta l’episodio numero 143 nella storia degli scontri diretti tra le due squadre, con Varese che conduce per 83-59 nel bilancio complessivo. Tuttavia, Pesaro ha un vantaggio nelle partite giocate in casa, con un record di 46-25 a loro favore. Varese arriva all’incontro con alcune assenze importanti: Leonardo Okeke è ancora in fase di recupero da un infortunio all’anca, mentre Davide Moretti è indisponibile per una lesione al bicipite femorale sinistro.

Il gm of basketball strategy di Varese, Maksim Horowitz, ha espresso grande entusiasmo per l’arrivo di Mannion: "Nico è un giocatore giovane che porta alla nostra causa una combinazione unica di dinamismo, creatività, abilità ed intelligenza cestistica. Essendo un giocatore della nazionale italiana, sappiamo che Nico è felice di tornare in Italia e giocare con la maglia di Varese e noi siamo altrettanto felici che possa vivere i nostri tifosi e la nostra città. Siamo convinti che si inserirà bene nella squadra e nel nostro sistema di gioco. Crediamo che Nico non solo possa migliorare la nostra attuale stagione, ma anche che possa egli stesso diventare ancora più forte. Non vediamo l’ora di vederlo giocare con noi!". Una grande operazione, figlia dell grande sforzo del club, che è andato oltre le sue risorse per dare a Tom Bialaszewski un giocatore in grado di fare la differenza.

Così Matteo Librizzi: "Il periodo che stiamo attraversando non è assolutamente dei migliori, ne siamo consapevoli, però veniamo da una settimana molto importante durante la quale siamo riusciti ad allenarci bene insieme grazie anche all’assenza delle partite di Fiba Europe Cup. Come sapete è arrivato Mannion e ci potrà dare una grande mano. Pesaro? Ci aspetta una trasferta molto tosta e difficile; di recente hanno aggiunto al loro roster anche Cinciarini, un giocatore che può portare esperienza ed equilibrio".

A.L.M.