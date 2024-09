L’ultimo test a Modena: soddisfatto coach Calabria. I biancorossi battono Cremona

L’Estra ha disputato il suo ultimo test della pre-season a Modena, contro la Vanoli Cremona. Trattandosi di uno scrimmage, quindi amichevole non ufficiale, ed a porte chiuse, le due società di comune accordo hanno deciso di sostenere l’allenamento congiunto senza assillo di risultati e tabellino. Quel che si sa è che, al termine dei quaranta minuti, le due squadre hanno finito in perfetta parità, giocando poi un tempo supplementare che ha sorriso ai pistoiesi. Un allenamento in cui i due coach non hanno svelare più di tanto gli aspetti tattici mischiando le carte per evitare di dare vantaggi all’avversario visto che proprio Cremona e Pistoia si troveranno di fronte al PalaRadi nella terza giornata di campionato. Diciamo che si è trattata di una sgambata, giusto per rompere la routine degli allenamenti quotidiani. Cremona e Pistoia hanno dato vita ad una gara in cui la prima parte è stata ad appannaggio della Vanoli mentre Pistoia è apparsa più brillante nel secondo tempo con un Eric Paschall che sembra essere sempre più vicino alla sua condizione ottimale.

A fine gara coach Dante Calabria si è detto soddisfatto della prova della squadra soprattutto dal punto di vista difensivo e dell’impegno che i suoi hanno messo sul campo. "Per noi è stato un test molto positivo – commenta l’allenatore biancorosso – devo dire che abbiamo giocato bene, in particolar modo dal punto di vista difensivo soprattutto nel secondo tempo. Un aspetto che mi lascia particolarmente soddisfatto è quello dell’impegno e dell’intensità che è stata messa sul parquet, soprattutto nella seconda metà di gara. Adesso torneremo in palestra per prepararci al meglio in vista del debutto in campionato". Debutto che ci sarà domenica prossima in casa contro Napoli (ore 19). Una partita, per i biancorossi, carica di aspettative, di dubbi da dissipare, di sicurezze da trovare, provando a riallacciare un feeling con i tifosi che al momento si è interrotto o quanto meno raffreddato. E magari un Christon in più potrebbe sicuramente aiutare.

M.I.