L’Unahotels affonda il Petkimspor e centra i quarti di finale di Fiba Champions League

Reggio Emilia, 25 marzo 2025 – Una concreta Unahotels piega al PalaBigi il Petkimspor di Smirne e conquista, con pieno merito, i Quarti di Finale di Fiba Champions League. La formazione biancorossa vince la gara grazie al collettivo, che ha dato prova di un’ottima qualità difensiva e buone letture in attacco, trovando un protagonista per ogni periodo di gioco. A partire da Grant, finalmente efficace, nel primo quarto con, a seguire, un tonico e preciso Smith nel secondo, Cheatham nel terzo, autore di un validissimo sprazzo, prima che a chiudere la contesa arrivi, negli ultimi 10’, l’efficacia al tiro di Barford, condita da grinta e fisicità.

Nel barrage che qualificherà le vincenti (al meglio delle 2 vittorie con gara 1 in casa della prima classificata di ogni raggruppamento di Top16) alla Final-Four della competizione, Reggio sfiderà una tra Unicaja Malaga, Aek Atene (già vincenti il loro girone) e la prima classificata del girone L, che vedrà i suoi match decisivi giocarsi domani sera. Nel primo quarto la truppa di Priftis parte con piglio, ma la troppa confusione in attacco e le tante incertezze in retroguardia consentono al Petkim di restare incollato agli avversari. Un ottimo Grant regala però ai suoi un finale di frazione pregevole, che frutta anche un piccolo bottino.

Nel secondo periodo Smirne prende l’iniziativa, con la fisicità di Echenique e la “verve” di Tyree. Quando però, in casa reggiana, sale sul proscenio Smith, per i turchi sono dolori. Il “chirurgo” infila canestri di gran pregio e contiene il forcing ospite, permettendo ai biancorossi di guidare, sia pure con un minimo margine, il match anche a fine seconda frazione. Al ritorno dall’intervallo lungo, sull’asse Cheatham-Smith Reggio tenta la fuga, toccando anche il +11. Non riesce però a dare il colpo del ko e il Petkimspor si riavvicina. Prima di subire qualcosa nel finale di periodo, che vede l’Unahotels ancora avanti di 9 lunghezze. Nell’ultimo quarto però emerge la differenza di caratura tecnica tra le due squadre, già evidenziata nella gara di andata. Winston alza i toni della sua prestazione, Barford segna con continuità e i turchi non hanno forza né fisica né tecnica per rientrare. Reggio chiude quindi in controllo la partita.

Il tabellino

UNAHOTELS: Barford 15, Winston 14, Faye 4, Gombauld 2, Smith 12, Uglietti 1, Vitali 6, Faried 6, Grant 7, Chillo, Cheatham 10. N.e.: Gallo. All.: Priftis.

PETKIM: Dotson 9, Van Beck 14, Russell 3, Williams 7, Tyree 11, Sav 4, Gultekin1 , Aldridge 5, Echenique 16. N.e.: Efeoglu, Senkahya e Cevahir . All.: Goren.

Arbitri: Ademir Zurapovic (Bos), Petar Pesic (Srb), Juozas Barkauskas (Lit) Parziali: 21-16, 41-40, 63-54,

Note: spettatori: 2414; tiri da 3: Unahotels 9/25, Petkim 10/27; tiri liberi: Reggio Emilia 14/16, Smirne 16/25. Rimbalzi: 37-38.