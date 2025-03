Coppe europee: Virtus travolta dalla Stella Rossa. Nono ko di fila in Eurolega

Belgrado (Serbia), 26 marzo 2025 – Continua la caduta libera europea della Virtus Segafredo Bologna che, alla Stark Arena di Belgrado, ha incassato la nona sconfitta consecutiva in Eurolega perdendo 88-52 contro la Stella Rossa dell’ex Milos Teodosic. Un ko a dir poco perentorio nei numeri e nella sostanza, perché in terra serba non c’è di fatto mai stata partita: la Stella Rossa ha infatti immediatamente schiacciato sul pedale dell’acceleratore e si è portata sull’11-1. Travolta dalla straripante intensità biancorossa, la Virtus, che questa sera è incappata in una serata da dimenticare anche nel tiro da fuori, come dimostra il 2/22 finale da tre, ha subito iniziato ad arrancare e ha addirittura dovuto attendere 4’ per trovare con Toko Shengelia (il migliore di casa bianconera con 13 punti) il primo canestro dal campo, arrivato dopo ben cinque errori. Il georgiano ha provato a dare la scossa ma la Stella Rossa non si è minimamente impensierita e, sfruttando la sua straripante energia e una favorevole differenza di centimetri rispetto al quintetto proposto da Ivanovic, ha continuato a far correre il tassametro del proprio vantaggio fino al +17 suggellato da oltre l’arco allo scadere da Canaan. Sempre dall’arco è quindi arrivata anche la stilettata di Davidovac, per un tramortente uno-due tra primo e secondo quarto che ha fatto sprofondare a -20 la Virtus (31-11) e ha sostanzialmente chiuso con larghissimo anticipo la contesa. Da quel momento, infatti, la Stella Rossa non si è più voltata indietro e ha via via rimpinguato il proprio bottino fino a toccare il massimo vantaggio della sua serata sul +36 finale. Nello scacchiere biancorosso, al suono della quarta sirena, sono ben dieci su undici i giocatori ad aver segnato almeno due punti, con Dejan Davidovac che ha conquistato la palma di top scorer del match arrivando a quota 17.

Champions League: Tortona entra tra le migliori otto battendo Wurzburg

Anche questa sera, le note ben più liete arrivano dalla Basketball Champions League FIBA, dove la Bertram Derthona Tortona ha piegato 80-74 i tedeschi del Wurzburg agguantando per la prima volta nella sua storia un posto ai quarti di finale. La squadra guidata da coach Walter De Raffaele, nonostante una serata non particolarmente brillante nel tiro da tre (8/33), si è resa protagonista di una eccellente prova corale, portando ben cinque giocatori in doppia cifra per punti segnati, con Kyle Weems che si è spinto fino a quota 16. Grazie alle giocate vincenti nel pitturato di Kamagate e a Weems, la formazione piemontese ha cercato di alzare i giri del proprio motore dopo i primi 15’ giocati sul filo dell’equilibrio ed è rientrata negli spogliatoi con un margine di vantaggio di ben otto lunghezze (40-32). Dopo aver poi toccato anche la doppia cifra di disavanzo a proprio favore in avvio di ripresa, la Bertram ha però subito la reazione di Wurzburg che, trascinata da Jackson (migliore dei suoi con addirittura 31 punti all’attivo), ha colmato il gap pareggiando i conti a quota 50. Una parità comunque illusoria perché con un 10-0 la Bertram ha ben presto ripreso la testa della gara e non l’ha più lasciata.