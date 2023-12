L’Unahotels ‘passeggia’ sulla Vuelle Pesaro grazie a un Hervey strepitoso

Reggio Emilia, 3 dicembre 2023 – L'Unahotels torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive che avevano destato non pochi campanelli d'allarme. E lo fa in modo imperioso distruggendo l'avversaria di turno, Pesaro; dominata dall'inizio alla fine grazie a un meraviglioso Hervey: 29 punti e il 67% da 3 e una discreta prova di tutto il collettivo. La truppa di Priftis indirizza la partita nei primi due quarti: realizzando 29 punti, subendone appena 18 e facendo capire che essere competitivi, per i marchigiani, sarebbe stata durissima. Vitali e compagni hanno poi tenuto botta a inizio terzo periodo all'unica folata seria della truppa dell'ex tecnico biancorosso Buscaglia; dapprima alzando nettamente l'intensità difensiva, poi colpendo con ganci da knock-out, sull'asse Hervey-Weber la Carpegna Prosciutto, che nel finale di tempo finiva a -18. Nell'ultima frazione la Pallacanestro Reggiana metteva a segno le stoccate decisive, ispirata da Galloway, e non dava tregua ai pesaresi sino alla fine, superando pure le 30 lunghezze di margine e chiudendo tra l'esaltazione del suo pubblico. Ricevendo poi, negli spogliatoi, anche le immediate congratulazioni della presidente Veronica Bartoli e del padre Ezio. Una delle prime volte da quando la famiglia di imprenditori ha preso il comando del sodalizio cittadino di basket.

Il tabellino

UNAHOTELS: Weber 13, Cipolla, Hervey 29, Galloway 18, Faye 4, Smith 3, Uglietti 5, Atkins 6, Vitali 11, Grant 8, Chillo 4. N.e.: Camara. All.: Priftis. CARPEGNA PROSCIUTTO: McCallum 7, Bamforth 9, Bluiett 11, Visconti 13, Tambone 3, Mazzola 5, Totè 13, Mockevicius 5. N.e.: Stazzonelli, Maretto e Fainke. All.: Buscaglia Arbitri: Lorenzo Baldini, Denny Bongiorni, Giulio Pepponi Parziali: 29-18, 51-38, 70-52 Note: spettatori: 3653; tiri da 3: Unahotels 17/33, Carpegna Prosciutto 6/23; tiri liberi: Reggio Emilia 10/10, Pesaro 14/19. Allontanato dal terreno di gioco Maurizio Buscaglia per somma di falli tecnici