Matematico il raggiungimento dell’obiettivo per la Goldengas che ora cercherà di migliorare la sua posizione. Senigallia spezza le ali a Fiumicino: playoff

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Goldengas Senigallia che passerà una Pasqua serena dopo aver battuto, nel posticipo di giovedì sera, in casa (tredicesima vittoria consecutiva al PalaPanzini) il Fiumicino 79-62. I biancorossi restano terzi con 14 punti nel girone Gold assieme alla Virtus Roma e sono matematicamente nei play-off: i punti di vantaggio sul Palestrina settimo (alla post season vanno le prime sei) sono infatti 8 a tre partite dalla fine, ora bisognerà cercare di migliorare o almeno mantenere l’attuale posizione. Contro un Fiumicino che ha rilasciato Allodi e ha Fanti infortunato gara sempre condotta anche di un buon margine fin dal primo periodo, che Senigallia chiude sul 20-14, incrementando ulteriormente nel secondo (45-33). Difficoltà nel terzo parziale e all’inizio del quarto con Fiumicino che risale e arriva al 54-53 in un match fino a quel momento condotto con una certa autorevolezza dai biancorossi: qui però Senigallia reagisce, torna a giocare come nel secondo quarto piazzando un parziale di 25-9 che chiude i giochi dopo un ultimo periodo sostanzialmente a senso unico. Ottima la prestazione di squadra del quintetto di Gabrielli, che manda cinque uomini in doppia cifra e si assicura il 2-0 negli scontri diretti contro lo stesso Fiumicino, che era stato battuto anche all’andata. In classifica continuano a guidare Bramante Pesaro e Matelica con 16 punti, Senigallia e Virtus Roma sono a 14, Loreto Pesaro e Fiumicino a 10, Palestrina a 6 e Val di Ceppo a 2. L’unica vittoria del già eliminato dalla corsa promozione Val di Ceppo, arrivata proprio contro la Goldengas, potrebbe costare ai biancorossi un piazzamento ai primi due posti ma ci sono ancora tre partite da giocare.

GOLDENGAS : Benzoni ne, Bracci 14, Brigato 16, Giacomini 15, Imsandt 2, Sanna 14, Patrignani ne, Arceci ne, Neri 11, Tornatore, Landoni 6, Medizza 1. All. Gabrielli

FIUMICINO: Grilli 9, Agbara 3, Fanti ne, Diedhiou, Martino 14, Lemmi 10, Staffieri 9, Avramov 8, Babilodze 9. All. Bonora Parziali: 20-14, 45-33, 54-50, 79-62 Note: spettatori 300 circa.

Andrea Pongetti