Mercato. Un altro lungo in arrivo a Pistoia. Ai dettagli con il lettone Silins

Non si ferma il mercato del Pistoia Basket, che potrebbe chiudere già nei prossimi giorni con Karlis Silins, lungo 26enne di nazionalità lettone. Si tratta di un 4/5 di 210 cm, che in questa stagione ha giocato nel Gottingen nella massima serie tedesca, chiudendo con 12.6 punti di media a partita e 5.4 rimbalzi. La trattativa è bene avviata e, salvo ribaltoni, a breve arriverà l’ufficialità. A quanto sembra, visto gli acquisti, la società sembra avere l’intenzione di chiudere quanto prima il reparto dei lunghi per poi concentrarsi sugli esterni. Una strategia se vogliamo giusta (seppur in assenza del coach...) dal momento che i lunghi sono merce rara ed in giro non ce ne sono tantissimi e quelli che ci sono hanno costi decisamente alti.

Per un giocatore che arriva ce ne sono altri che salutano. Carl Wheatle, destinazione Venezia anche se ancora non è ufficiale, sul suo profilo Instagram con un messaggio decisamente commovente ha voluto salutare Pistoia ed esprimere tutto il suo affetto per la città e per i suoi tifosi. "Non so bene come descrivere questi ultimi cinque anni a Pistoia – scrive Wheatle –. Alti, bassi, stagioni ricche di emozioni e sacrificio. Ricordi che non cancellerò mai. Amicizie che conserverò per sempre. Un amore per la città e per i tifosi che mi hanno aperto le braccia sin dal primo giorno. Non è mai facile salutarsi, ma sono veramente grato a tutti coloro che hanno reso questi ultimi cinque anni qui davvero speciali. Immagino che non ci sia nient’altro da dire che…grazie Pistoia".

E sempre in tema di marcato anche Charlie Moore ha trovato una nuova sistemazione accasandosi nel club libico Al Ahli Sc. Si tratta di una destinazione del tutto particolare e in qualche modo inaspettata (ma certamente remunerativa) per quello che è stato il migliore marcatore del campionato ed uno dei protagonisti della splendida annata di Pistoia che in più di un’occasione si è messo in mostra come l’uomo dell’ultimo tiro, quello vincente.

Maurizio Innocenti