Nba, i Clippers non si fermano più: nono successo di fila

Milano, 21 dicembre 2023 - La squadra più calda del momento in Nba sono i Los Angeles Clippers, giunti al nono successo consecutivo (è la striscia più lunga in questa stagione assieme a quella degli Orlando Magic), arrivato contro Dallas. I Mavericks finiscono al tappeto con il punteggio di 120-11, mandati ko da un Kawhi Leonard da 30 punti e 10 rimbalzi. La notizia è che la formazione allenata da Tyronn Lue continua a vincere (17esima affermazione stagionale) nonostante l'assenza di Paul George e con un Russell Westbrook che ha ormai acquisito da tempo i panni di giocatore in uscita dalla panchina.

Il nuovo ruolo di Westbrook

A riguardo del suo nuovo ruolo, l'ex Houston ha commentato: "Sono stato nella lega per molti anni, so cosa significa sacrificarsi e capisco quando deve essere fatto. A volte le cose non vanno come vorresti ma, se è necessario per il bene della squadra, devi farlo. Questo significa giocare di squadra ed è necessario per vincere il titolo. Non puoi fare il leader solo quando vuoi, devi esserlo sempre. Fare il leader è sempre stato parte del mio modo di essere. Quando ne ho la possibilità, do sempre consigli ai miei compagni, fa parte del mio lavoro".

Doncic non basta

I nuovi equilibri a livello di rotazioni stanno dando la spinta giusta ai Clippers, che nella classifica della Western Conference occupano la quarta posizione. Contro Dallas, anche Norman Powell dà il suo contributo dalla panchina, segnando 21 punti con 7/10 al tiro, mentre James Harden firma una doppia doppia da 17 punti e 11 assist. Non basta ai Mavericks invece la sesta tripla doppia in stagione di Luka Doncic, che chiude con 28 punti, 10 assist e altrettanti rimbalzi.

Gli altri risultati

Da segnalare nella notte Nba la prestazione monstre di Joel Embiid, autore di 51 punti (con anche 12 rimbalzi catturati) nel successo per 127-113 dei suoi Philadelphia 76ers ai danni dei Minnesota Timberwolves. L'Mvp della passata stagione regolare è ottimamente supportato da un Tyrese Maxey da 35 punti. Come Embiid, anche Nikola Jokic va in doppia doppia, rendendosi protagonista di una performance da 31 punti e 15 rimbalzi nell'affermazione per 113-104 dei suoi Denver Nuggets contro i Toronto Raptors. E altrettanto fa Trae Young (30 punti e 14 assist) nella vittoria degli Atlanta Hawks per 134-127 sul campo degli Houston Rockets. Completano il quadro dei risultati i successi di Indiana su Charlotte, di New York su Brooklyn, di Miami su Orlando, di Cleveland su Utah (9 punti per Simone Fontecchio), di Chicago sui Los Angeles Lakers e di Boston su Sacramento.

