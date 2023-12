Nba Cup, al via i quarti di finale: il calendario e gli accoppiamenti

Roma, 4 dicembre 2023 - Dopo la pausa dettata dall'Election day e quella per il giorno del ringraziamento, la Nba questa notte si è fermata nuovamente. Tutte le squadre hanno avuto un giorno di riposo extra, all'interno del fittissimo calendario, anche per dare la possibilità di recuperare le energie a quelle franchigie che, a partire da questa notte, saranno impegnate nei quarti di finale dell'In Season Tournament. Dopo una bellissima e sorprendente fase a gironi, la Nba Cup è arrivata alle fasi finali, con le otto squadre qualificate pronte per disputare i quarti di finale del torneo per capire chi volerà a Las Vegas.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale

Ad aprire le danze sarà la sfida tra i Boston Celtics e gli Indiana Pacers, questa notte alle ore 1:30. Nel primo incontro stagionale, lo scorso 1 novembre, i Celtics avevano surclassato i Pacers 155-104. Il problema per Indiana è la possibile assenza di Tyrese Haliburton, fuori anche nello scorso match contro Boston: il giocatore ex Kings è alle prese con un'infezione alle vie respiratorie e una piccola contusione al ginocchio; inoltre, non prenderà parte al match anche Jalen Smith. Dall'altra parte, i biancoverdi dovranno sicuramente fare a meno di Kristaps Porzingis, fuori per un infortunio al polpaccio. Vedremo se coach Carlisle potrà contrare sul suo numero 0, il giocare in grado di far cambiare volto alla squadra: 26 punti di media e 12 assist certificano meglio di qualsiasi altro dato quanto il classe 2000 sia imprescindibile per l'attacco dei Pacers.

Il secondo quarto di finale è quello tra i Sacramento Kings e i New Orleans Pelicans, questa notte alle ore 4. I Kings, che hanno eliminato dalla Nba Cup Golden State, fin ora non sono mai riusciti a vincere nelle due precedenti gare contro New Orleans: 129-93 la prima e 117-112 la seconda. Una cosa è certa per i Pelicans: quando la coppia Ingram-Williamson riesce a entrare subito in partita è un problema per tutti. Le due ali di coach Willie Green creano innumerevoli pericoli sia nel pitturato che dal perimetro e, come già dimostrato, possono mettere in difficoltà una squadra come Sacramento che proprio in quelle zone del campo non riesce a contrapporre un difensore così abile da reggere l'urto con i due gioielli dei Pels. Per i Kings ci si appoggerà sicuramente all'asse Fox-Sabonis, il rapido play con il 5 è il metronomo della squadra e, salvo qualche passaggio a vuoto, riesce spesso a mettere in ritmo i compagni partendo da situazioni di pick and roll.

Nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6, alle ore 1:30, sarà la volta di Milwaukee contro New York. Se sulla carta la squadra di Giannis Antetokunmpo parte superfavorita, il campo ha già dimostrato che Brunson e compagni sono ossi molto duri. Lo scorso 3 novembre, infatti, le due squadre si erano già affrontate in una partita del gruppo B dell'In Season Tournament e a spuntarla furono i Bucks per 110-105, soffrendo tantissimo fino all'ultimo possesso. Occhi puntati sul duello Lillard - Brunson, che nello scorso match è stata la vera chiave di volta dell'incontro: 30 per l'ex Portland, salito in cattedra nel momento decisivo, e addirittura 45 per l'11 dei Knicks.

LeBron contro Durant per la quarta sfida, martedì 5 alle ore 1:30 ci sarà Los Angeles contro Phoenix. Si tratterà della terza sfida in meno di due mesi tra due dei giocatori più dominanti dell'intera Nba, LeBron James e Kevin Durant che, prima di quest'anno, non si erano mai affrontati per quasi cinque anni. Con tutte le attenzioni rivolte alle due superstar, a determinare il match saranno le prestazioni dei secondi violini ovvero Anthony Davis e Devin Booker. Nonostante il termine riduttivo di seconde opzioni offensive visti i numeri dei due in stagione, i dati dimostrano che quando Davis o Booker non è in forma difficilmente la propria squadra riesce a vincere: ad esempio, quando il lungo dei Lakers non segna almeno 20 punti i gialloviola sono 3 vittorie e 6 sconfitte.

Quando saranno semifinali e finali

Una volta messi in archivio i quarti, le squadre vincitrici voleranno a Las Vegas, dove si giocheranno semifinale e finale. Solamente l'ultimissimo appuntamento non verrà conteggiato anche come partita valevole per il record della regular season. Le semifinali prenderanno il via giovedì 7 dicembre alle ore 23, mentre la seconda semifinale sarà nella notte dello stesso giorno alle ore 3:00. L'appuntamento con la prima finale della storia dell'In Season Tournament è nella notte tra sabato 9 e domenica 10 dicembre alle ore 2:30. Tutte le partite della Nba Cup, oltre che della regular season, possono essere seguite su Sky Sport o tramite l'NBA League Pass.