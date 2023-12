Nba, Durant decimo marcatore di sempre. Tutti i risultati

L'ingresso di Kevin Durant nella Top 10 riservata ai migliori marcatori nella storia dell'Nba non basta ai Phoenix Suns, privi di Devin Booker e Bradley Beal. Il fenomeno ex Oklahoma City e Golden State supera Moses Malone a quota 27.411 punti, segnandone 30 ai Nuggets (con anche 11 assist), ma ad avere la meglio sono i campioni in carica per 119-111. Denver viene trascinata al successo dalle doppie doppie di Nikola Jokic (21 punti e 16 assist) e di Michael Porter Jr. (19 punti e 10 rimbalzi), mentre dall'altra parte - oltre al già citato Durant, che nella ripresa tira con un eloquente 0/10 - ecco i 31 punti di Jusuf Nurkic.

Boston imbattuta in casa

Non si passa al TD Garden di Boston. I Celtics si confermano imbattuti in questa stagione in casa, con un record di zero sconfitte e nove vittorie, l'ultima delle quali contro una Philadelphia con Joel Embiid, Tyrese Maxey e Nic Batum fermi ai box. Nonostante le assenze, i Sixers se la giocano fino alla fine, cedendo 125-119 e pagando il parziale di 8-0 dei Celtics nei minuti conclusivi. I locali hanno 21 punti da Derrick White e 20 a testa da Jaylen Brown e Al Horford, mentre Jayson Tatum ne firma 21 di punti, ma viene espulso nel terzo quarto per doppio tecnico. Dall'altra parte, non è sufficiente a Phila la prestazione da 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Patrick Beverley.

Gli altri risultati

Altra assenza eccellente nella notte Nba quella di Luka Doncic, complice la nascita della sua primogenita. I Memphis Grizzlies ne approfittano per imporsi su Dallas con il risultato di 108-94, con 30 punti di Desmond Bane e un grande apporto della panchina (Nowell 19, Aldama 17 e Vince Williams 15). I Mavericks invece pagano la pessima serata al tiro e la deludente performance di Kyrie Irving, che chiude con 10 punti e 3/15 dal campo. Nella sfida fra Danilo Gallinari e Paolo Banchero, a festeggiare è il secondo. Orlando infatti sconfigge Washington per 130-125, arrivando così a centrare il nono successo consecutivo. Il trascinatore dei Magic è Franz Wagner, autore di 31 punti, 7 rimbalzi e 8 assist, e ottimamente supportato da Banchero, che manda in archivio la sua gara con 28 punti, 13 rimbalzi e 7 assist. Il miglior marcatore dei Wizards Kyle Kuzma (27 punti), mentre il Gallo timbra 7 punti e 6 rimbalzi in 20 minuti sul parquet. Completano il quadro dei risultati della notta Nba l'affermazione per 121-106 dei New Orleans Pelicans sui San Antonio Spurs e quella per 119-106 dei New York Knicks ai danni dei Toronto Raptors.

