Nba, Oubre investito da un’auto pirata. Starà fuori a lungo

Il giocatore dei Philadelphia 76ers Kelly Oubre è stato investito da un’auto mentre attraversava la strada nel centro di Philadelphia. Il giocatore – autore di un ottimo inizio di stagione con 16.8 punti di media – ha riportato diverse ferite che lo hanno costretto ad andare in ospedale. Oubre, 27 anni, è stato poi dimesso. Ma dovrà saltare un periodo di tempo significativo, per le fratture alle costole e le ferite riportate. Non sembra però compromessa l’intera stagione. L’auto che l’ha investito non si è neppure fermata a soccorrerlo.