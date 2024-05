Nba Playoff: Knicks e Pacers mandano a casa Embiid e Giannis

L'avventura ai Playoff di Embiid e Giannis, ovvero dei Philadelphia 76Ers e dei Milwaukee Bucks, termina amaramente al primo turno. Per la franchigia della città dell'amore fraterno decisiva la sconfitta 115-118 contro i New York Knicks guidati da uno splendido Brunson in gara sei, mentre Haliburton e compagni hanno dominato il sesto appuntamento contro i Bucks per 120-98, con una serata da ricordare per T.J. McConnell. Per il numero 9 di Indiana alla sirena sono 20 punti, 9 assist e 4 palle rubate, tre cifre che rappresentano i suoi tre high di carriera in partite di playoff, un grandissimo contributo in uscita dalla panchina. Questa notte in arrivo altre due gare sei: Magic contro Cavs, con i secondi che sono sopra per 3-2, e la tanto attesa Dallas - Clippers, con Luka Doncic che potrebbe eliminare ancora una volta George, Leonard e compagnia. Ripercorriamo nel dettaglio i due match di questa notte.

A Philadelphia la squadra di Tom Thibodeau non vuole sprecare il primo match point per chiudere la serie e i suoi uomini rispondono più che presente giocando un primo quarto d'autore su entrambe le metà campo e chiudendo sul 22-36, dopo esser stati sopra anche di 20 lunghezze. Il solito Joel Embiid sveglia i compagni, il primo a dargli man forte è Buddy Hield in uscita dalla panchina (saranno 20 con 6/9 da tre alla fine per l'ex Sacramento). Lo scarto viene ricucito tutto nei due quarti centrali e negli ultimi dodici minuti si gioca punto a punto. Brunson ed Embiid danno vita a una sfida bellissima, con l'11 di New York che conferma possesso dopo possesso la grande crescita stagionale. La partita però la decide Donte DiVincenzo: "Big Ragù" mette a segno una serie di giocate fondamentali nei minuti finali, tra cui i liberi e la difesa su Maxey che chiudono la partita. L'MVP è Jalen Brunson che per la terza volta di fila scollina quota quaranta: 41 con 12 assist per lui. Dall'altra parte non bastano i 39 con 13 rimbalzi di Embiid che ha pagato un po' di stanchezza nell'ultimo quarto e ha chiuso anzitempo la sua partita per via dei falli. Finisce 115-118 per New York che vince la serie 4-2.

Non sbaglia praticamente nulla la squadra di Rick Carlisle nella sesta, e decisiva, gara di questo primo turno contro i Milwaukee Bucks. I protagonisti più attesi sono i soliti: da una parte Tyrese Haliburton e dall'altra il duo Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, ma il primo non riesce a scendere in campo. La scena però se la prendono, prevalentemente, i comprimari. I primi dodici minuti si chiudono con Indiana sopra di nove, con i canestri dalla panchina di Obi Toppin e un ispirato T.J. McConnell. I due continuano anche per il secondo quarto, assieme a un Pascal Siakam che come sempre è importante sui due lati del campo; dall'altra parte Bobby Portis e Dame tengono lì gli ospiti. Nel secondo tempo, Inidiana controlla il ritmo della partita e riesce a costruirsi un vantaggio rassicurante, mentre dall'altra parte Lillard prova a tenere su baracca e burattini nonostante le condizioni fisiche precarie (era in dubbio fino a pochi minuti dalla palla a due). L'apporto dalla panchina si rivela fondamentale: 50 punti segnati da quella dei padroni di casa a confronto dei soli 10 dei Bucks, con i 20 di T.J. McConnell e i 21 di Obi Toppin su tutti. Lillard chiude con 28 punti, alla fine anche un po' di nervosismo con Patrick Beverley, non nuovo a episodi del genere, che su un timeout a 2:32 dalla fine con il punteggio di 114-94 per Inidiana ha tirato il pallone verso un tifoso dei Pacers seduto dietro la loro panchina. Finisce 120-98 per Indiana che vince la serie 4-2, coach Rick Carlisle vince una serie di playoff cosa che non gli capitava dal lontano 2011, l'anno del titolo con i Dallas Mavericks.