Nba Playoff: Minnesota fa la partita perfetta e schianta Denver, sarà gara 7

Milano, 17 maggio 2024 - Sarà gara 7. Minnesota spalle al muro reagisce d'orgoglio e gioca una gara 6 praticamente perfetta, schiantando 115-70 i Denver Nuggets e forzando così "la bella". Quella subita da Jokic e compagni è l'ottava peggior sconfitta di sempre ai playoff, quarantacinque punti di scarto che fanno entrare la squadra di Malone nel libro di storia, anche se dalla parte sbagliata. A rafforzare la convinzione, in vista di gara 7, di Edwards e soci è anche una particolare statistica: nelle sette precedenti occasioni chi ha vinto una gara di playoff con un margine così importante poi ha portato a casa anche la serie, l'unica eccezione risale al lontano 1956 quando i Minneapolis Lakers vinsero gara 2 delle semifinali della Western Division per 133-75 contro St. Louis, ma la squadra di un giovane Bob Petitt e compagni poi vinse la serie 2-1.

27-2 di parziale nel primo quarto e poi tutta in discesa

In un Target Center gremito, Nikola Jokic e compagni vogliono subito far capire chi comanda portandosi sul 2-9 nei primi quattro minuti, ma da quell'ottimo inizio è in realtà il preludio della fine della partita. I Timberwolves si svegliano dal torpore e, complice anche una difesa un po' troppo permissiva della franchigia del Colorado unita a un attacco molto statico, nei sei minuti successivi piazzano un parziale record di 27-2. Si carica, e carica il pubblico, Anthony Edwards tra schiacciate e triple, Karl Anthony Towns gioca molto bene di alto-basso con Rudy Gobert che segna con facilità e Mike Conley con l'esperienza trova punti facili e mette in ritmo i compagni. Dall'altra parte segna solo Jokic con un jumper dal libero sul 9-22. Il primo quarto termina 31-14 per i padroni di casa. La seconda frazione termina con un parziale di 28-26 e nel' terzo i Nuggets non riescono a rientrare, anzi il passivo aumenta di altri 6 punti. Il quarto periodo si gioca, di fatto, per dovere di cronaca con gli allenatori che fanno riposare le proprie stelle in vista di gara 7. Finisce con un roboante 115-70 per i Minnesota Timberwolves. Una prestazione fantastica, di squadra, che ha in Jaden McDaniels uno degli uomini chiave: la sua tripla dall'angolo, oltre all'impegno nella metà campo difensiva, ha dato il via al parziale del primo quarto. Il 3 dei T'Wolves ha chiuso con 21 punti tirando 8/19 dal campo. Però l'MVP se lo prende, ancora una volta, Anthony Edwards: 27 punti in 34 minuti. Ant-Man ha mantenuto così la promessa fatta a giornalisti e tifosi dopo la batosta in gara 5: "Ci vediamo in gara-7 figli di...". E una volta lasciato il campo, prima della fine della partita, ha mostrato al pubblico il numero 7 con tanto di urlo: "Si va a gara 7 gente". Domenica si torna in Colorado per il più classico dei win or go home e attenzione perché quella è casa del Joker...