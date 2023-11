Nba, LeBron batte un altro record. Sorridono Gallinari e Fontecchio

Milano, 28 novembre 2023 - Un'altra notte da record per LeBron James. In occasione della partita contro i Philadelphia 76ers, il numero 23 dei Los Angeles Lakers diventa il giocatore ad aver disputato il maggior numero di minuti nella storia della Nba fra regular season e playoff, raggiungendo quota 66,319 e superando in vetta alla speciale classifica Kareem Abdul-Jabbar. "Non significa molto per me", il commento a fine partita dell'ex Cleveland Cavaliers e Miami Heat, deluso per la sconfitta dei suoi. LeBron segna 17 punti, ma dall'altra parte Joel Embiid fa registrare una tripla doppia da 30 punti, 11 rimbalzi e altrettanti assist, e Phila domina, imponendosi per 138-94. Da segnalare nelle file dei Sixers anche i 31 punti di Tyrese Maxey.

Sorridono gli azzurri

La miglior prestazione stagionale di Danilo Gallinari (16 punti con 5/8 al tiro in 19 sul parquet) coincide con il ritorno al successo dei Washington Wizards, che regolano i Detroit Pistons per 126-107. La franchigia della capitale interrompe la striscia di nove sconfitte consecutive, trascinata da un Kyle Kuzma che va vicino a firmare una tripla doppia (32 punti, 12 rimbalzi e 8 assist), Agli avversari non bastano i 26 punti di Cade Cunningham. Da un azzurro all'altro: anche Simone Fontecchio sorride. Alla seconda partenza consecutiva in quintetto in questa annata, il classe '95 di Pescara chiude con 14 punti e 4 rimbalzi in 28 minuti di utilizzo, e i Jazz festeggiano la vittoria. New Orleans beneficia dei 41 punti della coppia formata da Zion Williamson e Brandon Ingram (26 per il primo, 25 per il secondo), ma deve alzare bandiera bianca, con Utah che centra l'affermazione contro i Pelicans per 114-112 grazie alla doppia doppia da 16 punti e 10 assist di Jordan Clarkson e ai 19 punti del rookie Keyonte George.

Gli altri risultati

Seppur a fatica, in quanto privi di Nikola Jokic, Aaron Gordon e Jamal Murray, i Nuggets hanno la meglio dei Los Angeles Clippers con il risultato di 113-104. Sono soprattutto Kawhi Leonard e Ivica Zubac a provare a mettere i bastoni fra le ruote ai campioni in carica: il primo mette a referto 31 punti, mentre il secondo va in doppia doppia (23 punti e 14 rimbalzi). Denver però sfrutta la grande serata dei due ex Reggie Jackson e DeAndre Jordan, che finiscono entrambi in doppia doppia, rispettivamente con 35 punti e 13 assist, e 21 punti e 13 rimbalzi. Infine, Indiana cede il passo a Portland per 114-110. Per i Trail Blazers, Jerami Grant ne mette 34, Malcolm Brogdon 24 ed è decisivo nel finale, Deandre Ayton 22 con 13 rimbalzi, mentre non sono sufficienti ai Pacers i 33 punti con anche 9 assist di Tyrese Haliburton.

