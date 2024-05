Nba, una star eterna. LeBron, il futuro è un’incognita. Lascia i Lakers?

Dice e non dice. Non chiarisce, appunto, se quella contro i campioni di Denver è stata la sua ultima apparizione in maglia Lakers o se, al contrario, la sua storia a Los Angeles proseguirà. Il protagonista ovviamente è lui, il Prescelt LeBron James che a dispetto dell’età – a dicembre compirà 40 anni – dimostra di essere non solo competitivo, ma anche all’altezza dei più giovani. E l’impressione è che aspetti di capire quello che farà Bronny, 19 anni. Già, perché LeBron, che il segno nella Nba l’ha lasciato – e ci proverà anche ai Giochi – è che voglia giocare almeno una stagione al fianco del figlio. La sua ultima partita con i Lakers? "Non risponderò a questa domanda – dice –. Voglio solo andare a casa dalla mia famiglia: mio figlio sta decidendo se presentarsi al Draft o tornare a scuola". LeBron, 39 anni, da luglio sarà free agent. Ma i Lakers, con i quali ha già disputato sei stagioni, dopo le annate a Cleveland e Miami, potrebbero proporgli un triennale, convincendolo definitivamente con la prospettiva di metterlo in condizione di giocare con Bronny. Più grande lui o Jordan? Il dibattito continua.