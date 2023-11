Nel posticipo. Alla Germani il cuore non basta. La Virtus si prende la vetta solitaria

La Germani Brescia fallisce l’assalto alla prima posizione solitaria e, ancora una volta, si deve inchinare alla Virtus Bologna. Il risultato non inganni, rispetto alla finale di Supercoppa l’equilibrio c’è ed è sovrano a lungo, ma la sensazione è che la squadra di Magro si accoppi male alla Vu Nera di Luca Banchi, forse anche per l’incapacità di coinvolgere i suoi lunghi, ben più tali rispetto ad un avversario menomato di Polonara e Mickey. Virtus sempre al comando, 49-44 a fine primo tempo dopo aver toccato anche il +13 dopo il tecnico a Burnell. E’ Massinburg, 17 punti all’intervallo lungo, a permettere ai suoi di restare attaccati, e anche di sognare quando Cournooh trova le due triple del 57-56 con ancora sei minuti da giocare nel terzo quarto. Ma qui Gabriel si prende il quinto fallo e Lundberg costruisce il nuovo parziale bianconero. I bianconeri possano permettersi di gestire il finale, a Brescia non basta un Massinburg da antologia con 27 punti. Falliscono i lunghi, con un Bilan ondivago e un Cobbins impalpabile, colpiscono gli esterni, anche se Della Valle resta a dieta nella ripresa. Vince la Virtus, oggi di un altro livello.

VIRTUS BOLOGNA- GERMANI BRESCIA 88-76 (26-20, 23-24, 23-19, 16-13)

Alessandro Luigi Maggi