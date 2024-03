Notte fonda in Eurolega. Olimpia, fine della corsa . Baskonia sale in cattedra e Milano non ha scampo

di Sandro Pugliese

Le ultime speranze milanesi si spengono nei Paesi Baschi con la sconfitta sul campo del Baskonia Vitoria per 88-73 che, di fatto, estromette i biancorossi dalla corsa per il playin. Ormai è solo la matematica che salva l’Olimpia. I 48 punti subiti nel primo tempo di una gara in cui sarebbero dovuti essere perfetti sono già indicatori di quanto sia mancato a Milano. L’Armani ha trovato 21 punti di Mirotic e 17 di Shields, ma la partita non è mai stata in dubbio. I baschi sono i primi a prendere per mano la gara sul 19-13, ma arriva subito la reazione di Milano che sorpassa 19-20 con un canestro di Lo. Arrivata a questo punto si ferma di nuovo ed incassa un nuovo break di 12-0 di Vitoria (31-20) con le triple di Howard (26 punti) e Costello. La gara va a strappi, con Voigtmann l’EA7 rientra 33-28, ma ancora i baschi sono padroni del match con un altro parziale che frutta loro il 44-30 tirando con precisione da 3. L’ultima reazione è quella di inizio ripresa, con Mirotic e Napier arriva 48-42, ma non ha mai la forza di fare qualcosa di più. Così le speranze milanesi svaniscono un minuto dopo l’altro fino a soccombere sotto le triple basche (79-56 al 35’). Il duro calendario dell’Olimpia prosegue anche in campionato con un’altra trasferta di alto livello visto che domenica i biancorossi saranno ospiti di Venezia in un altro scontro al vertice.

BASKONIA VITORIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-73 (19-18; 48-34; 69-55)