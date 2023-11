Nuova spinta per gli Herons: "La T Tecnica" sulla maglia

Nella settimana che porta al derby di Montecatini il primo canestro, anche se fuori dal parquet, lo segna la Fabo Herons Montecatini. E’ un canestro di quelli che valgono tre punti, o forse anche di più, perché il club del presidente Andrea Luchi, in una conferenza stampa tenutasi ieri alle 12.30 al ristorante Gioviale di Montecatini Terme, ha infatti presentato l’accordo con un nuovo sponsor, già conosciuto nell’ambiente cestistico per aver affiancato il proprio nome negli anni al Pistoia Basket: si tratta de La T Tecnica di Paolo Moricci, azienda di Ponte Buggianese leader a livello europeo nel settore della fornitura di macchine per lavanderie industriali, la quale va ad aggiungersi al lungo elenco dei partner economici del progetto Herons, che conta più di novanta imprese a supporto.

"Per noi è una giornata importante perché il nostro progetto è strettamente legato al territorio e poter annoverare fra i nostri partner un’azienda della Valdinievole come La T Tecnica, che esprime forti valori, è motivo per noi di grande orgoglio – spiega il numero uno Herons Andrea Luchi a margine della presentazione (foto Danti)– Ogni volta che un brand importante del territorio scommette su di noi è una gioia ma anche una grande responsabilità: ci spinge a migliorarci continuamente non solo a livello sportivo ma anche organizzativo e logistico. Oltretutto La T Tecnica ci rappresenta molto bene perché la sua storia racconta di un’azienda arrivata al successo grazie al duro lavoro, per quanto ci riguarda è dal giorno della nostra nascita che lavoriamo alacremente e il nostro obiettivo è alzare ulteriormente l’asticella".

Alzare l’asticella, fare uno step ulteriore, sono anche i motivi che hanno spinto Paolo Moricci e la sua T Tecnica ad accompagnare il volo degli "aironi": "Un’azienda è come una squadra, noi lavoriamo sempre costantemente fianco a fianco, crediamo molto nel nostro prodotto e stiamo ottenendo buoni risultati, esattamente come la Fabo Herons Montecatini: speriamo di poterla aiutare ad ottenere un successo sempre maggiore - ha dichiarato Moricci – Sono montecatinese e per me è un grande piacere supportare una squadra di Montecatini, tra l’altro uno dei primi regali che ricordo di quando ero bambino è una tessera-abbonamento per vedere le partite del vecchio Sporting Club 1949: nel basket Montecatini ha una grande tradizione, l’obiettivo è rinverdire gli antichi fasti".

Da termale Moricci non rinnega comunque anche la partnership col Pistoia Basket: "Faccio quello che garantisce migliore visibilità alla mia azienda, siamo contenti di essere legati anche a Pistoia, ci muoviamo su due binari paralleli visto che le due squadre giocano in categorie diverse. Almeno per ora". Sul derby di Montecatini, però, il numero uno della T Tecnica preferisce glissare: "Spero in un bello spettacolo per il pubblico, ma per me Montecatini dovrebbe essere una sola…". Sarà però proprio nella stracittadina termale di domenica che il logo della sua azienda esordirà come "uniform sponsor" sulla canotta Herons.

Filippo Palazzoni