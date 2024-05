Olimpia a Trento per il bis. Messina conferma Voigtmann

L’Olimpia Milano torna in campo stasera alle 20.45 per riprendersi subito quello che ha perso in Gara 1 al Forum, ossia il fattore campo. I biancorossi giocano questa sera alla T Quotidiano Arena di Trento contro la Dolomiti Energia gara 3 dei quarti di finale partendo da una situazione di 1-1. Tutto quel che di buono i milanesi hanno proposto in gara 2 in attacco è certamente da replicare, ma la squadra di coach Ettore Messina deve ancora crescere in difesa per risolvere la pratica Trento senza temere. La formazione di coach Galbiati, infatti, ha fatto vedere in entrambi le gare, al di là del risultato finale, di avere grande facilità nel fare canestro, tanto che anche nella seconda gara a Milano ha chiuso con 93 punti. L’Armani in questo momento non è ancora riuscita a far valere il peso delle rotazioni molto più profonde, ma ovviamente più si allunga la serie, più sarà il divario in termini di energie. La ricetta dell’allenatore dell’Olimpia è semplice: "Non cercheremo di abbassare i ritmi rispetto alle prime due gare perché non credo che giocherebbe a nostro favore. Indipendentemente dal ritmo, penso che la chiave per noi sia muovere la palla con velocità. Se lo facciamo siamo più efficaci".

Da qui deve partire l’Olimpia, a maggior ragione da quel fantastico primo tempo di gara 2 in cui ha messo a segno ben 65 punti (record stagionale) ipotecando la partita. Milano dovrebbe confermare i 12 uomini schierati nel secondo match con Voigtmann rientrato nelle rotazioni dei lunghi a sfavore di Baron che deve gestire l’affaticamento muscolare. Shavon Shields è stato fantastico anche in gara 2, segnando i suoi 28 punti addirittura in soli 23 minuti. Per Trento rimangono fuori Udom e Niang, Graziulis ha formalmente rescisso il contratto a favore dell’inserimento in questi playoff di Daulton Hommes, anche se l’ex Cremona non ha ancora fatto molto per farsi notare. In ogni caso gara 4 si giocherà ancora a Trento e sarà domenica 19 maggio alle ore 18, mentre se ci sarà una gara 5 ci si trasferirà all’Unipol Forum martedì 21 in serata.