Eurolega, Olimpia Milano-Virtus Bologna in tv: orari e dove vederla. Guida al match

Bologna, 5 aprile 2024 – La regular season di Eurolega entra nelle sue battute conclusive e arrivano anche i primi verdetti: le partite del 33° turno giocate nella serata di ieri hanno infatti sancito le sei partecipanti che accederanno ai playoff direttamente, che sono Real Madrid, Monaco, Barcellona, Panathinaikos Atene, Olympiacos Pireo e Fenerbahce Istabul. C’è invece grandissima bagarre per accaparrarsi gli ultimi posti ai play-in: ci sono infatti ben sei squadre racchiuse nello spazio di due sole vittorie, che che cercheranno di mettere in campo tutte le loro carte per entrare prima nelle prime dieci della graduatoria e successivamente di giocarsi il tutto per tutto per entrare a far parte della griglia definitiva delle magnifiche otto che potranno contendersi un posto alle Final Four di Berlino. In ottica play-in è decisamente importante anche il derby italiano tra l’EA7 Emporio Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna, che si disputerà questa sera alle 20.30 al Mediolanum Forum di Assago (gara in diretta su DAZN e Sky Sport). La posta in palio è però senza ombra di dubbio più alta per Milano che, dopo il ko patito a Kaunas la settimana scorsa, è chiamata necessariamente a fare bottino pieno – e sperare anche in qualche concomitante passo falso delle dirette concorrenti – per cercare di arpionare la decima piazza (l’ultima sfida di regular season dei meneghini sarà a Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv), mentre la Virtus è già certa di partecipare quantomeno ai play-in ma deve provare ad invertire un trend negativo che l’ha vista perdere nelle ultime cinque uscite al di fuori dei confini della Serie A per approcciare al meglio alle gare dentro-fuori che la attenderanno nelle prossime settimane.

Le parole dei protagonisti

Inutile dire quanto bene si conoscano le due squadre, che si sono affrontate anche poche settimane fa in campionato, in una sfida vinta 84-75 dai bianconeri che si sono imposti poi persino nel match d’andata di Eurolega (un solo successo stagionale, in campionato, per Milano). Il tecnico dell’Olimpia Ettore Messina – ex di serata – ha chiesto ai suoi una gara estremamente solida: “Giochiamo contro una nostra storica rivale come la Virtus Segafredo Bologna e cercheremo di fare tutto il possibile batterla. Per raggiungere questo obiettivo, dovremo iniziare da un attacco bilanciato e da una difesa solida sulle loro transizioni. Per cercare di impedire ai tiratori di prendere molte conclusioni aperte, specialmente Belinelli. La notizia positiva è il recupero di Pippo Ricci che ci permetterà di avere rotazioni più bilanciate”. Dello stesso tenore le dichiarazioni del collega bianconero – anch’egli ex di serata – Luca Banchi: “Milano è indiscutibilmente una delle squadre più competitive dell’intera Eurolega, come dimostrano anche gli ultimi successi ottenuti, che consentono all’Olimpia di tenere vive le residue speranze di agguantare un posto ai play-in. Entrambe le squadre questa sera scenderanno in campo determinate a giocare una gara di alto profilo, come dimostra poi la tradizione di due team che sono destinati a competere su ogni fronte. Troveremo di fronte a noi un’avversaria in eccellente stato di forma, capace di imporre la sua fisicità e intensità e dotata di un roster molto profonda. Questo test ci obbligherà quindi a mettere in campo una prestazione fatta di fiducia, aggressività e continuità. Dove vedere la partita: EA7 Emporio Armani Milano – Virtus Segafredo Bologna, valida per la 33^ giornata di regular season di Eurolega, sarà trasmessa venerdì 5 aprile alle 20.30 su DAZN e Sky Sport.