Olimpia, spareggio d’Eurolega. Milano contro il Valencia degli ex . Torna Shields e c’è McGruder

Una sfida cruciale per non perdere terreno e continuare a sognare la rimonta. Gara molto importante quella di stasera al Pabellon Fonte de San Luis di Valencia dove l’Olimpia si gioca una fetta importante della sua stagione di Eurolega. Proverà a farlo anche con un po’ di benzina in più perchè potrà contare sul nuovo arrivato Rodney McGruder che potrebbe esordire dopo una settimana piena di allenamenti e sul rientro di Shavon Shields (nella foto) che ritorna dopo l’infortunio muscolare che lo aveva bloccato sin da fine 2023.

Coach Ettore Messina è contento delle aggiunte, ovviamente, dopo settimane passate a fare di necessità virtù con quintetti da inventare in ogni situazione: "Valencia è un campo ostico, purtroppo abbiamo ancora tante assenze. Negli ultimi giorni abbiamo lavorato bene e adesso speriamo che Shields, anche nei circa 10 minuti in cui contiamo di poterlo impiegare, e McGruder, aiutino i compagni più utilizzati nelle ultime settimane portando un po’ di energia sui due lati del campo". Rimangono fuori ancora Mirotic (il cui rientro potrebbe non essere così lontano come sembrava all’inizio), Lo e Baron. Non ci sarà neanche Giordano Bortolani che dopo le ultime ottime prestazioni è rimasto vittima di un sovraccarico muscolare.

Di fronte i biancorossi troveranno la nuova Valencia di Kevin Pangos e Brandon Davies, due che, per usare un eufemismo, non si sono lasciati proprio bene con l’ambiente biancorosso. I “Taronja“ si trovano una posizione davanti all’Olimpia, con una vittoria in più, mentre la quota play-in in questo momento dista due successi: "Affrontiamo una squadra, quella di Valencia, in salute. Ultimamente ha giocato bene, anche partite che non l’hanno premiata con una vittoria, come quella contro il Panathinaikos e la sconfitta al supplementare di Madrid. Abbiamo bisogno di avere energia e continuità per ottenere quella vittoria in trasferta di cui abbiamo bisogno, sapendo che sarà difficile".

Gli spagnoli arrivano in Eurolega da 3 ko consecutivi, l’unico successo del 2024 l’hanno trovato il 3 gennaio contro l’Efes. Il loro miglior realizzatore è l’ex virtussino Semi Ojeleye con 13 punti di media, ben coadiuvato a livello di energia da Brandon Davies con 12.2 punti. Dopo il match i biancorossi torneranno subito in campo in Serie A visto che domenica continueranno il loro tour in trasferta contro la nuova Pesaro di Meo Sacchetti.