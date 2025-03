Olimpia triste a Parigi. La corsa ai playoff rallenta

Il moto perpetuo del Paris Basketball è fatale all’Olimpia Milano nell’anticipo di Eurolega. I biancorossi escono sconfitti per 92-79, perdendo anche il vantaggio nello scontro diretto dopo il +5 dell’andata. Il ritmo altissimo impresso alla partita manda spesso in confusione i milanesi che in attacco non sono precisi e in difesa ancora meno, incassando fin troppe azioni in campo aperto. A sentir aria di casa è Fabien Causeur, autore di 18 punti, sicuramente il migliore per continuità nella partita (parte molto bene anche Mannion, 17 punti), ma troppo poco arriva dalla coppia Mirotic-LeDay, solo 20 in totale.

Atmosfera caldissima nella moderna Adidas Arena dove i parigini partono fortissimo scappando via 12-0 dopo 4’. È Mannion a sbloccare Milano dall’arco ed è l’unico modo in cui l’Olimpia segna (3 proprio con il play) rientrando nel punteggio (16-12) dopo la sfuriata iniziale. Per tutto il primo periodo l’EA7 segna solo da dietro l’arco, si iscrivono al party anche Tonut e Causeur, rimanendo a contatto 22-18 al 10’. Arriva un altro momento di distrazione per i milanesi e il Paris vola via di nuovo (27-18 all’11’). Questa volta, però, la reazione non è la stessa e le scorribande dei padroni di casa sono incontenibili per gli esterni milanesi (35-24). Con LeDay e Mannion, Milano si avvicina (40-34), ma stacca la spina a fine tempo lasciando campo libero ai francesi (48-34). Paris riparte ancora forte con Shorts sul 58-41, poi accendono i veterani Causeur e Mirotic, autori di un break di 10 punti (58-51 al 24’). Ancora il francese e Brooks colpiscono accorciando sul 71-67 al 29’, ma l’ultimo minuto del terzo quarto è deleterio (76-67). E da qui l’Olimpia non trova più la soluzione per avvicinarsi, facendo un tira e molla continuo, arrendendosi di fronte alle scorribande di TJ Shorts (84-71 al 35’).

Adesso l’attenzione si sposta sul resto del turno in programma da domani, l’Olimpia deve tenere dietro Real Madrid (che gioca in casa con Villeurbanne), Partizan ed Efes che venerdì si affrontano tra loro.

PARIS BALL-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 92-79 (22-18; 48-37; 76-67)