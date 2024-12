Altro stop in Eurolega. L’Olympiacos beffa Milano

Neanche il clima post-natalizio riporta il successo in Eurolega con l’Olympiacos che fa valere i galloni da favorita della vittoria finale ed espugna il Forum: 83-84, vera battaglia. Un punto, ancora un solo punto come settimana scorsa con il Bayern, costringe l’EA7 alla terza sconfitta consecutiva, pur giocando una gara ad altissimo livello.

Non bastano le prove di Shields (nella foto) e Mirotic che, seppur guardati a vista, chiudono con 15 e 16 punti. Questa volta manca tantissimo LeDay che ne segna solo 3. L’Olimpia parte a spron battuto sul 13-9 con i canestri di Bolmaro e Shields, ma l’Olympiacos rimane a contatto (19-19 al 10’). La ripartenza del 2° periodo è ottima, 7-0 con Tonut e Causeur a fare i guastafeste (26-19). Battaglia: l’Armani sfrutta un’ottima difesa, con Mirotic che in lunetta sigla il 38-32 al 17’. L’unica sbandata arriva lì, con un paio di contropiedi per il vantaggio greco all’intervallo sul 40-41.

Nella ripresa Milano si accende quando Bolmaro segna una tripla miracolosa (45-45), poi tocca a Shields ancora da 3 (48-45) e Mannion (49-45), ma contro avversari di questo valore basta un attimo: due azioni dopo i greci sono avanti 50-51. Fournier si infiamma segnando 11 punti consecutivi fino al massimo vantaggio dei sul 58-64 al 29’. Dimitrijevic spinge l’EA7 con 5 punti filati, poi Ricci sorpassa da 3 sul 66-65, ma i greci ne hanno ancora di più e grazie a Vildoza volano via sul 68-74. Milano torna -3 con Mirotic (74-77), i greci in attacco sono perfetti e rimangono avanti (78-84). L’EA7 non molla mai, Bolmaro e Mirotic firmano l’83-84 a -30 secondi, all’ultimo Milano ha la sua occasione, ma Mannion spreca l’assist decisivo e la palla amaramente esce dal campo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLYMPIACOS PIREO 83-84 (19-19; 40-41; 60-64)