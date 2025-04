Olimpia Milano domina Cremona 118-83: Brooks e Mannion protagonisti

Derby lombardo tinto di biancorosso con la vittoria dell’Olimpia Milano. L’Armani risolve la pratica Cremona 118-83 nonostante le numerose assenze e aggancia Brescia e Trento al secondo posto. Oltre ai lungodegenti, quella dell’ultimo minuto è di Mirotic (gastroenterite), ma questo semplifica le gerarchie con Brooks e Mannion chiari riferimenti. L’americano, dopo i 31 dell’andata, ne segna 29 con 7/7 da 2 e 5/8 da 3, mentre il play chiude con 21 con 7/10 da 2 (c’è anche l’high stagionale di Bortolani con 16 punti).

Cremona vive sul talento di Willis (21 punti), ma in difesa, nonostante l’alternanza di uomo e zona, non trova mai la chiave giusta. Con Mannion è Milano la prima a scappare via (15-8 al 5’), la Vanoli regge l’urto con le triple di Willis (19-15), ma sono i dardi di Brooks che danno il 29-18 all’11’ per il primo allungo milanese. L’americano è scatenato arrivando già a 17 al 13’ quando segna il 38-23, l’Armani, però, non spacca la partita perchè Cremona accorcia 52-43 al 19’. A inizio ripresa con l’ex Burns la Vanoli arriva 56-49, ma questo accende di nuovo Brooks che rilancia l’EA7 69-52 in un paio di minuti con una serie di perle tra le quali una schiacciata che fa saltare in piedi il Forum. L’ultimo quarto diventa un lungo accompagnamento, con i giovani 2007 Garavaglia e Suigo che si guadagnano gli applausi del Forum con 6 punti in coppia.

MILANO-CREMONA 118-83 (27-18, 54-43; 87-59).