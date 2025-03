Milano ci prende gusto: dopo Brescia, “taglia la testa” a Trento

Milano, 23 maggio 2025 – L’Olimpia risponde ancora presente a un’altra sfida con una capolista: questa volta batte Trento 89-87 raggiungendola in classifica al 2° posto insieme a Brescia e Bologna all’inseguimento di Trapani, prima in solitario.

Leader in tutto e per tutto Nikola Mirotic, autore delle giocate decisive e di 18 punti (10/10 ai liberi) in 16’, mentre il ritrovato Dimitrijevic ne segna 8 con 4/5 da 2. Frizzante Leandro Bolmaro con 11 punti e 6 rimbalzi, come solido è stato Willy Caruso con 8 punti e 6 rimbalzi in 24’ scalzando dalle rotazioni Diop.

Milano parte bene con Caruso (14-7), poi tiene il vantaggio con Mirotic e Dimitrijevic (22-14). Trento macina il suo gioco e impatta 24-24 con Lamb al 13’, sorpassa anche 37-38 al 17’, ma la reazione milanese è immediata tanto che al 20’ l’EA7 avanza 48-40. Arriva Mannion con 6 punti per il 60-50 al 25’, ma Trento torna sotto 60-57.

Il match va ad elastico, Milano allunga 68-60, Ford riporta i trentini sotto 70-69 al 32’. Ancora LeDay per il 78-71 con un gioco da 4, ma dopo Milano perde 4 palloni di fila e Mawugbe schiaccia l’82-82 al 38’.

Niente paura, è il momento del campione: per Mirotic, in serie 2 tiri liberi per scacciare i fantasmi, la tripla per scappare 87-82 e il rimbalzo della sicurezza.

Un giorno di “riposo” molto tra virgolette con volo a Madrid e allenamento per preparare la sfida caldissima di martedì con il Real in Eurolega, poi giovedì i milanesi saranno di nuovo al Forum per la gara chiave contro il Barcellona.

Armani Milano – Dolomiti Trento 89-87 (24-19; 48-40; 68-62)

Milano: Dimitrijevic 8, Mannion 8, Tonut 4, Bolmaro 11, Brooks 8, LeDay 10, Ricci 2, Flaccadori, Diop ne, Caruso 8, Shields 12, Mirotic 18. All. Messina

Trento: Ellis 9, Cale 7, Ford 18, Pecchias, Niang 10, Forray 5, Mawugbe 9, Lamb 18, Bayehe, Zukauskas 11. All. Galbiati