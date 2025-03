Missione rimonta in vetta alla Serie A. Olimpia di slancio contro il tabù Trento

Un’altra sfida con una delle capolista, un’altra sfida incastonato in un momento in cui l’Europa vale molto più dell’Italia, ma un altro match in cui l’Olimpia è chiamata a rispondere presente per non perdere troppo terreno dalla testa in Serie A. Vincere aiuta a vincere, se la si pensa così per i biancorossi sarà più semplice approcciare il match di oggi alle 18.15 contro Trento al Forum di Assago. Per quel che può contare, per ora l’Armani contro i trentini ha fatto le peggiori partite dell’anno, perdendo di 34 punti all’andata e lasciando la Coppa Italia nelle mani della Dolomiti Energia poco più di un mese fa. Contro l’energia della squadra di Paolo Galbiati sicuramente questa Olimpia si accoppia male, tanto quanto ha dimostrato di faticare contro una squadra simile martedì scorso a Parigi, ma dovrà anche pur provare a trovare una soluzione anche in vista di un possibile incrocio nei playoff. Un successo non solo permetterebbe di completare la rimonta in classifica su Trento, ma anche di raggiungere una fra Trapani e Brescia che si sfidano tra loro rimescolando completamente le carte nella classifica di Serie A (al momento Bologna, Trento, Trapani e Brescia a quota 32, Milano che insegue con 30 punti).

Bocche cucite sul turnover e tante decisioni che saranno prese nell’immediato pre-partita, da quella della gestione di Mirotic e Causeur, al possibile rientro di Gillespie (nella foto), ma anche un punto interrogativo sull’ex di turno Shavon Shields, che già a Brescia avrebbe dovuto riposare e invece giocò a causa dell’influenza di Dimitrijevic (il macedone potrebbe rientrare proprio in questa occasione). A Trento, invece, potrebbe rientrare Jordan Bayehe che dopo un mese e mezzo ha risolto i suoi problemi alla mano sinistra. Osservati speciale i poco più che ventenni Quinn Ellis e Saliou Niang che potrebbe far parte dell’Olimpia del futuro prossimo.

Sandro Pugliese