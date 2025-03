Eurolega da brividi nell’arena di Madrid. Olimpia pronta alla corrida con il Real

Il ritmo indemoniato dell’Eurolega non conosce soste. Oggi di nuovo in campo l’Olimpia, sul parquet del Real Madrid per il turno numero 31. Ormai ogni partita diventa delicata per il futuro, ancora di più con una classifica come quella attuale dove Milano si trova a una sola vittoria di distanza dal quinto posto, ma al momento sarebbe eliminata visto che occupa l’11° posto. Vincere sarebbe un toccasana incredibile e porterebbe un 2-0 negli scontri diretti preziosissimo. Ma farlo alla Movistar Arena è un’impresa per niente semplice tenendo conto che l’ultima sconfitta dei Blancos in casa è datata metà gennaio e quella prima ancora è di metà dicembre.

Il grande problema del Real quest’anno è stato il rendimento esterno e infatti anche al Forum i madrileni sono caduti 85-76. Fu la miglior partita della stagione di Neno Dimitirjevic, autore in quella serata di inizio novembre di 22 punti, ora tornato a giocare nell’ultima sfida di Serie A contro Trento dopo alcune settimane di assenza. Il successo dei biancorossi ha decisamente rimescolato le carte nella classifica italiana tanto che adesso ci sono ben 4 squadre al 2° posto all’inseguimento di Trapani, tra cui l’Olimpia. Sembrava impossibile dopo il ko di Bologna di venti giorni fa e invece Milano ha cambiato marcia.

Una faticaccia a circa 48 ore dalla sfida di Madrid, ma anche i Blancos hanno giocato un sfida durissima vincendo a Malaga in modo spettacolare 105-107 confermandosi capolista. La formazione di Chus Mateo sembra aver trovato la quadra nelle ultime settimane con 3 vittorie nelle ultime 4 gare che hanno risvoltato la sua classifica riportando i blancos in zona playoff. Non ci sono più grossi problemi di infortuni per il Real e anche i biancorossi riportano in roster Fabien Causeur (nella foto) rispetto al weekend.

Dare tutto per vincere per i milanesi, ma con un occhio anche alla gestione della settimana visto che poi giovedì al Forum arriverà il Barcellona (oggi in campo con il Bayern Monaco) per una sfida forse ancora più importante proprio perché tra le mura amiche.