Eurolega: Tavares inarrestabile, il Real mata l’Olimpia (che almeno salva la differenza canestri)

Madrid (Spagna) – Non arriva l’impresa sul campo del Real Madrid per l’Olimpia Milano, anzi i biancorossi perdono 96-89, anche più nettamente di quel che dica il punteggio finale. In realtà questo è un bene per i biancorossi che, quanto meno, salvano la differenza canestri a proprio favore con una tripla di Mirotic realizzata ad 8 decimi dalla fine dopo un timeout di coach Messina.

Giovedì, al Forum, la sfida chiave con il Barcellona con l’obiettivo di raggiungere i catalani in classifica dopo la sconfitta di oggi in casa contro il Bayern per 101-102.

La serata dei 4.000 punti in Eurolega di Mirotic, autore di 14 punti, non è brillante ad eccezione di 3’ dominanti nel 3° periodo, ma l’ultimo canestro potrebbe essere un jolly importante, mentre il miglior realizzatore è stato LeDay con 15.

Il problema più grosso è stato limitare i 222 cm di Tavares, con il capoverdiano che schiaccia ogni cosa che gli passa per le mani (24-9) ipotecando già di fatto la gara al 7’.

Nel 2° quarto, l’Olimpia trova cittadinanza nella partita arrivando più volte a -9, ma fa malissimo la bomba sulla sirena di Llull (54-41). A inizio ripresa si accende d’improvviso Mirotic con 9 punti filati per il 63-59 che riapre la gara al 26’.

È un’illusione perchè il Real sgasa subito volando via 75-61 con Hezonjia. Basta questo per rimettere la gara in sicurezza per i blancos che nell’ultimo quarto gestiscono il vantaggio, fino a quando i dardi di Brooks la riaccendono improvvisamente, regalando poi la chance a Mirotic del -7 finale. Così almeno mezzo vaso non è stato rotto e l’Olimpia può tornare a Milano ancora con le chance di qualificazione intatte.

Real Madrid-Armani Milano 96-89 (31-16; 54-41; 78-63)

Madrid: Abalde 3, Campazzo 1, Gonzalez, Hezonja 8, Musa 21, Deck, Garuba 11, Fernando 6, Tavares 19, Llull 8, Felix 9, Ndiaye ne. All. Mateo

Milano: Dimitrijevic 6, Mannion 7, Causeur 13, Tonut 2, Bolmaro 2, Brooks 9, LeDay 15, Ricci, Caruso 7, Shields 13, Mirotic 14, Gillespie 1. All. Messina