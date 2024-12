Olimpia Milano, missione compiuta a Treviso: l’Armani conquista vittoria e Final Eight

Treviso – Missione compiuta in quel di Treviso per l'Olimpia Milano che espugna il PalaVerde per 79-89 e, sostanzialmente, ipoteca l'accesso alle Final Eight di Coppa Italia estromettendo proprio i veneti. L'Armani era conscia dell'importanza della gara e non ha lasciato grande spazio alle velleità trevigiana, sfruttando soprattutto un clamoroso inizio di gara di Shields, autore di 17 punti nel solo primo quarto (finirà con 26).

Oltre ai soliti noti, ritorna protagonista anche Diego Flaccadori che, dopo la scelta del turnover per Dimitrijevic, si fa trovare pronto con 10 punti e 17 di valutazione in 19 minuti. Nelle rotazioni è tornato a fare capolino anche Brooks che, al netto di un paio di orribili palle perse, ha comunque realizzato 9 punti impiegato una quindicina di minuti.

L'inizio di gara è tutto marchiato Shields con un clamoroso 5/5 da 3 che lancia l'EA7 sull'8-17 già al 5'. Passata la buriana, però, Treviso rimane attaccata al treno e con 5 punti filati di Macura riaccende la gara sul 18-22 al 9'. Continua il festival delle triple per i biancorossi, arrivano quelle di LeDay e Brooks per il +8 (24-32), ma la Nutribullet torna di nuovo sotto con le iniziative dei lunghi sul 31-32. Allora è il turno di Mirotic, 8 punti consecutivi, e Olimpia che torna in controllo della partita (32-40).

Verso l'intervallo, poi, Milano attacca il ferro con continuità e trova anche il vantaggio in doppia cifra sul 36-49 sfruttando la folata finale di Mannion proprio nell'ultimo minuto. Dopo questa sgasata l'Olimpia è molto più tranquilla, gestendo il terzo periodo con tranquillità con Mannion e Flaccadori rimanendo avanti 49-65 al 26'. I padroni di casa ci provano ancora, Bowman diventa l'eroe e dimezza lo scarto sul 57-65 un paio di minuti dopo. A rimettere tutto in carreggiata verso un'ampia vitoria ci pensa l'EA7 a inizio quarto periodo, soprattutto quando il "3+1" di Flaccadori riconsegna il +16 ai biancorossi (66-82) chiudendo definitivamente i giochi. Il nuovo anno inizierà in Francia, il 2 gennaio i biancorossi saranno impegnati sul campo dell'Asvel Villeurbanne.

NUTRIBULLET TREVISO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 79-89 20-24; 36-49; 60-72 TREVISO: Bowman 27, Harrison 10, Torresani, De Marchi ne, Mascolo 8, Mezzanotte, Pellegrino 2, lston 8, Paulicap 15, Spinazzè ne, Macura 9. All. Vitucci MILANO: Mannion 9, Bortolani ne, Tonut, Bolmaro 10, Brooks 9, LeDay 11, Ricci, Flaccadori 10, Caruso, Shields 26, Mirotic 12, Gillespie 2. All. Messina