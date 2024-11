Continua la rincorsa in Eurolega. Ruggito Olimpia contro il Maccabi

Doveva vincere, lo ha fatto e lo ha fatto bene. L’Olimpia infila la quarta vittoria nelle ultime cinque partite in Eurolega rimettendo in carreggiata la sua corsa verso i play-in di Eurolega. Non perde l’occasione contro un Maccabi Tel Aviv ancora privo di successi esterni e vince 98-86. In attacco i biancorossi sono davvero piaciuti, con una circolazione di palla di alto livello che ha messo in ritmo praticamente tutti i suoi giocatori (ben 6 in doppia cifra), testimoniata anche da ben 21 assist. LeDay è all’ennesima prestazione deluxe da 22 punti e 7 rimbalzi, ma anche Mirotic ne ha segnati 20 (con 8 carambole). Tra gli esterni spicca Mannion che ai suoi 12 punti aggiunge anche 8 assist mostrando di aver preso sempre più confidenza con regia, mentre Dimitrijevic gioca in versione "microwave" con 11 punti (5/6 da 2) in 11 minuti.

Dopo il 2-9 iniziale è subito Brooks (16 punti alla fine) a costruire il break per sorpassare per la prima volta gli israeliani sul 14-13 con 5 punti pressoché consecutivi, ma a fine periodo i gialloblu sono ancora avanti con il canestro di Shayok sulla sirena (20-22). Mentre la “curva“ dei tifosi entra solo a inizio secondo periodo per sensibilizzare il pubblico verso il conflitto arabo-israeliano chiedendo la fine della guerra, la gara continua in equilibrio con l’Olimpia che buca il canestro con le iniziative di Dimitrijevic e Causeur (30-30 al 14’) fino a passare avanti di nuovo con il primo canestro con il rientrante Shields (35-33 al 17’). Da quel momento è con una gragnuola di triple (ben 5 realizzate da Mirotic, Mannion, Brooks e LeDay) che l’Armani trova il suo primo vero allungo: 50-43 all’intervallo. Poi è ancora Brooks scatenato, dopo i 31 punti segnati a Cremona, ecco i primi 8 punti della ripresa facendo allungare l’Olimpia per la prima volta in doppia (58-47). Il canestro diventa enorme, i biancorossi continuano a segnare dall’arco dei 3 punti anche con LeDay e si portano sul 68-54 prendendo per mano la partita. Difendendo poco, però. E Maccabi segna con continuità con Sorkin e Shayok (79-70). La rimonta gialloblu prosegue a inizio quarto periodo (81-77) e al Forum iniziano a palesarsi mille fantasmi. Ci provano LeDay e Mannion a ridare serenità in casa Armani sull’88-79 al 37’. I titoli di coda li fa scorrere Fabien Causeur (11 punti con 4/4 da 2) che mette in campo i panni di quell’equalizzatore di cui l’Olimpia ha davvero bisogno: canestro del 90-81, rimbalzo della sicurezza e vittoria biancorossa per scalare ancor di più la classifica. Ora la pausa per le attività delle nazionali, poi l’Olimpia tornerà in campo venerdì 29 a Istanbul contro il Fenerbahce. EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-MACCABI TEL AVIV 98-86 (20-22; 50-43; 79-70)