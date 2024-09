Dopo quattro stagioni a milano. L’Olimpia e l’Europa perdono un protagonista: Hines lascia la pallacanestro a 38 anni

Nella giornata in cui l’Olimpia Milano scende in campo per la prima amichevole ufficiale della stagione a far più rumore è una notizia che appartiene, a questo punto, al passato dell’Armani. “Sir“ Kyle Hines ha deciso di ritirarsi dal basket giocato. Dopo averci pensato tutta l’estate, il giorno dopo il suo 38esimo compleanno, ha comunicato ufficialmente la notizia sui “social“: "Non avrei mai immaginato che la mia carriera mi portasse così ad alto livello, venire in Europa mi ha permesso di crescere come persona e di competere al massimo (ha vinto 4 volte l’Eurolega, ndr), ho potuto girare il mondo e condividere grandi ricordi. Ogni giorno passato sul parquet ho dato il massimo". Hines ha dedicato anche un pensiero specifico alla sua esperienza di 4 anni in biancorosso con 3 scudetti: "Mi sono sentito a casa sin dall’inizio, abbiamo lottato duramente per rendere l’Olimpia un club di cui i tifosi potessero essere orgogliosi in tutta Europa". Anche la società gli ha dedicato un pensiero: "Tutti ti vogliono bene, nessuno più di noi. Rimarranno per sempre indelebili la personalità e il carisma, la presenza in campo e fuori, lo stile e la professionalità".

Sul campo di Tortona, invece, la nuova Olimpia ha vinto l’amichevole col Derthona 72-85 (bene Shields con 15 punti). I biancorossi hanno fatto fatica solo all’inizio (20-9), ma successivamente hanno cambiato marcia mettendo in mostra le capacità balistiche del nuovo bomber Brooks. Domani scrimmage in casa contro Brescia. Sandro Pugliese