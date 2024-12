Eurolega. "Dimenticare Atene». Olimpia, c’è il Bayern

BASKET

La sconfitta di martedì ad Atene è stata ampia nelle proporzioni e nelle modalità: già -23 nel corso del 1° quarto). Solo una parentesi, se l’atteggiamento sarà quello da battaglia che ha caratterizzato i quasi due mesi precedenti, in cui l’Olimpia ha viaggiato ad altissimo livello. Coach Messina ha commentato con un semplice: "Voltiamo pagina e pensiamo a fare meglio". La prova del nove si chiama Bayern Monaco, la formazione contro la quale i biancorossi giocano questa sera alle 21 al Forum. La classifica è cortissima, l’Olimpia si trova nel gruppone dal 7° al 10° posto con 9 vittorie e 7 sconfitte, i tedeschi sono un passo avanti con una partita vinta in più, ma la vetta è distante solo due successi. Allo stesso modo anche gli “inferi“, però, sono distanti solo una gara (all’11° posto c’è la Stella Rossa con 8-8). È la chiusura di un altro doppio turno settimanale. E la stanchezza fa sì che stiano aumentando le gare con scarti enormi, perchè le formazioni, quando capiscono che non possono vincere la partita, alzano il piede dall’acceleratore anzitempo. Come peraltro ha fatto la stessa Milano nell’ultimo quarto di Atene. Sarà una gara con tanti intrecci del passato, a partire dell’incontro con gli ex Shabazz Napier (10.8 punti) e Johannes Voigtmann (5.9 punti), tricolori biancorossi nelle ultime due stagioni. A Monaco di Baviera stanno facendo molto bene, ma il faro dell’Olimpia dovrà essere puntato anche su Carsen Edwards, guardia americana del 1998, il miglior realizzatore della competizione, viaggiando a 20.4 punti a partita. In base ai test di questa mattina si saprà se Messina potrà ritrovare il pivot Josh Nebo, quasi due mesi dopo l’infortunio al braccio.

Sandro Pugliese