Eurolega, fino all’ultimo respiro. Super Olimpia contro Monaco

I campioni servono a questo, a vincere le partite. Così Nikola Mirotic dimostra ancora una volta qual è il suo apporto all’Olimpia Milano prendendo per mano la sua squadra nel momento più difficile e trascinandola alla vittoria 86-80 contro il Monaco. Una vittoria fondamentale per continuare a sognare i playoff di Eurolega senza attardarsi dalle altre che continuano a correre. È proprio il montenegrino il miglior realizzatore con 22 punti (4/6 da 2 e 3/7 da 3), mentre Shields gioca una partita davvero solida con 19 punti, 9 rimbalzi e 5 assist. Il terzo “tenore“ è Zach LeDay che ne segna 10 a cui aggiunge 7 rimbalzi.

I monegaschi partono fortissimo con 7 punti a inizio gara nei primi 90“, Milano invece si sblocca con Mirotic dopo un paio di minuti, ma Monaco continua a crivellare il canestro milanese dall’arco e scappa via 4-13 al 4’. L’Armani entra lentamente in gara, poi ritrova finalmente sul campo Causeur che prima segna e poi serve Mirotic per la parità a quota 14 al 7’. Proprio il francese realizza anche il primo sorpasso (21-20), mentre gli ospiti trovano tanto contributo sotto le plance da Cornelie mantenendo il vantaggio (29-32).

È dall’arco dei tre punti che i biancorossi di Milano cambiano passo (8/10 da 3 nel 2° quarto), segnano in ordine Mirotic, Shields e Tonut per il 44-38. Proprio il montenegrino, con una perla, sigla il 49-42 che porta all’intervallo. Mannion, ancora da 3, lancia Milano sulla doppia cifra di vantaggio (54-44), ma l’esperto Theis, al suo esordio, inizia a farsi sentire con le sue giocate furbe (54-48). Il +10 lo ritrova Shields chiudendo un paio di inaspettati alley-oop ad un passo dal ferro (62-52) e l’Armani chiude con lo steso vantaggio della pausa lunga sul 68-61 grazie ad un paio di canestri di Gillespie trovati nello sporco dell’area pitturata.

La squadra del Principato approfitta di un momento di pausa offensiva dell’Olimpia e torna decisamente a contatto quando con Okobo arriva sotto 70-66 al 33’. I punti sono solo 4 in 6’, mentre il Monaco arriva ad un passo (72-71) con il contropiede di Okobo. Proprio il francese pareggia da 3 (74-74), Mirotic risponde (77-74), ma ancora Okobo accorcia (77-76 al 38’) e Diallo sorpassa 77-78. Si entra nel rush finale sul punteggio di parità (80-80 a -49“) ancora grazie a Mirotic, poi Milano è glaciale dalla lunetta, piazza 6 tiri liberi su 6 e conquista il successo.

Domenica 2 marzo la riparte anche la Serie A con l’Olimpia subito impegnata nel big-match sul campo della Virtus Bologna, mentre settimana prossima ancora turno casalingo in Eurolega per l’EA7 che ospita il Fenerbahce Istanbul.

EA7 ARMANI MILANO-AS MONACO 86-80 (18-19; 31-23; 19-19; 18-19).