L’Olimpia stecca la prima. Mirotic e LeDay non bastano

Una sorpresa inaspettata e negativa, così parte con una sconfitta a Trieste la stagione dei milanesi. Per i biancorossi un enorme passo indietro. Milano si presenta con i 12 già impiegati in Supercoppa, ma non trova praticamente mai il ritmo della partita finendo per rincorrere una Trieste che ricalca appieno (anche nei giocatori) la Varese frizzante di un paio di anni fa. Sono infatti Colbey Ross e Markel Brown che fanno impallidire l’Armani segnando in coppia ben 40 punti, come anche il fresco ex Valentine che dimostra il suo valore con 19 punti. In casa Olimpia invece è nella coppia Mirotic-LeDay che Messina trova le sue certezze, entrambi autori di 18 punti, protagonisti del tentativo di rimonta dell’ultimo periodo, ma troppo spesso è costretto a schierarli insieme per evitare qualche amnesia difensiva di troppo dei pivot Nebo e Diop.

Rispetto al weekend scorso, toppa invece Nenad Dimitrijevic (nella foto), 1/7 dal campo (ma 7 assist) e una leadership ancora da costruire. È mancato anche Tonut che in campionato, senza Causeur e Brooks a “rubargli“ minuti dovrebbe produrre di più di 4 punti in 26’ per essere efficace. Al di là dei punti, poi, il grande problema biancorosso è stata la difesa, senza riuscire ad arginare l’onda triestina nel momento più complesso dell’attacco a cavallo tra secondo e terzo periodo. Così dopo i primi 18’ vissuti sostanzialmente in parità, i giuliani hanno preso per mano la partita volando dal 37-37 al 51-40 sulle ali dell’intensità di Ross e Brown, non pareggiata dai pariruolo milanesi. A chiudere il match l’altro ex Jeff Brooks con 7 punti quasi consecutivi nella pancia del quarto periodo (in particolare la tripla del 76-67 allo scadere del 24’ al 36’) che hanno vanificato i canestri di LeDay e Mirotic, alla fine utili solo per rendere meno amaro lo scarto. Giovedì inizia l’Eurolega, ci vorrà un’altro volto per i biancorossi per iniziare l’avventura. L’Olimpia Milano giocherà la sua prima gara europea sul parquet dell’AS Monaco.