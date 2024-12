Niente settima meraviglia. Tracollo Olimpia ad Atene

Non regge l’onda del Panathinaikos l’Olimpia Milano che interrompe la serie di sei successi di fila perdendo ad Oaka con un netto 103-74. I biancorossi patiscono sin dall’inizio e non riescono mai veramente ad entrare nella partita, così si ferma la corsa dei milanesi, ma è una sconfitta che ci può stare con i campioni d’Europa in carica in crisi di risultati, non fosse per le proporzioni davvero giganti. All’Armani non bastano i 16 punti di Mirotic e gli 11 di Shields e Mannion: soffre oltremodo le difficoltà di LeDay che stavolta fa solo 6 punti. In più i biancorossi hanno dovuto ancora fare a meno di Bolmaro, marcatore designato di Nunn, per un problema muscolare. E proprio l’americano gioca una partita fantastica da 39 punti. La partenza ad Atene è shock, il “Pana“ deve vendicare il disastro di Istanbul di settimana scorsa e inizia fortissimo, addirittura 14-0 dopo 4’. Il primo canestro milanese è siglato da Mirotic, ma dopo 8 minuti i padroni di casa hanno già ipotecato l’incontro: 33-9 con un incredibile Nunn già autore di 18 punti al rientro dalla squalifica. Non cambia la musica neanche ad inizio secondo periodo, anzi la buriana continua imperterrita: le Scarpette Rosse vanno anche sotto di quasi 30 punti sul 48-19. Lentamente la squadra di Messina ritrova punti, da Dimitrijevic e Mannion: quanto meno i biancorossi chiudono a 40 (contri i 62 dei greci) il primo tempo. La ripresa diventa così solo un lungo accompagnamento verso il prossimo turno, con i coach Messina e Ataman che cercano di gestire le forze senza rischiare di farsi male. Milano al massimo rientra fino al -18 (74-56), ma è solo un fuoco di paglia perchè poi nell’ultimo quarto supera la soglia del -30 fino al 103-74 finale. Venerdì 20, prossimo impegno casalingo in Eurolega contro il Bayern Monaco al Forum: un’occasione importante per tornare subito a vincere.

PANATHINAIKOS ATENE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 103-74 (38-15; 62-40; 79-60)