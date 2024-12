Olimpia Milano, terzo ko di fila in Eurolega: l’Olympiacos vince al Forum ancora di 1 punto

Milano - Santo Stefano non porta doni in casa milanese. L’Armani gioca una grande partita contro l'Olympiacos, ma si deve arrendere con il punteggio di 83-84 al termine di una vera battaglia. 1 punto, ancora un solo maledetto punto come settimana scorsa contro il Bayern, costringe l'EA7 alla terza sconfitta consecutiva, pur giocando una gara ad altissimo livello.

Non bastano le prove di Shields e Mirotic che, seppur guardati a vista, chiudono con 15 e 16 punti, questa volta manca tantissimo LeDay che invece ne segna solo 3. I segnali ottimo sono di Bolmaro che dimostra sempre più solidità e chiude con 14 punti. L'Olimpia parte subito a spron battuto sul 13-9 con i canestri di Bolmaro e Shields, ma l'Olympiacos rimane a contatto tanto (19-19 al 10'). La ripartenza del 2° periodo è ottima, 7-0 dopo un paio di minuti con Tonut e Causeur a fare i guastafeste (26-19). E' una vera battaglia e l'Armani ci sta dentro sfruttando un'ottima difesa, con Mirotic che in lunetta sigla il 38-32 al 17' . L'unica sbandata arriva lì con un paio di contropiedi per il vantaggio greco all'intervallo sul 40-41. Nella ripresa Milano si accende quando Bolmaro segna una tripla miracolosa (45-45), poi tocca a Shields ancora da 3 (48-45) e ancora Mannion (49-45), ma contro avversari di questo valore basta un attimo tanto che due azioni dopo i greci sono avanti 50-51. Fournier si infiamma segnando 11 punti consecutivi fino al massimo vantaggio dei "reds" sul 58-64 al 29'. Dimitrijevic spinge l'EA7 con 5 punti filati, poi Ricci sorpassa da 3 sul 66-65, ma i greci ne hanno ancora di più grazie alle iniziative di Vildoza vola via sul 68-74 al 36' Milano torna -3 con Mirotic (74-77), i greci in attacco sono perfetti e rimangono avanti (78-84). L'EA7 non molla mai, Bolmaro e Mirotic firmano l'83-84 a -30", all'ultimo Milano ha la sua occasione, ma Mannion spreca l'assist decisivo e la palla amaramente esce dal campo. L'ultima partita per il riscatto del 2024 sarà quella di domenica 29 dicembre a Treviso, sarà una sorta di dentro-fuori per entrare nelle Final Eight di Coppa Italia.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-OLYMPIACOS PIREO 83-84 19-19; 40-41; 60-64 MILANO: Dimitirjevic 7, Mannion 8, Causeur 8, Tonut 3, Bolmaro 14, Brooks ne, LeDay 3, Ricci 5, Diop 2, Shields 15, Mirotic 16, Gillespie 2. All. Messina PIREO: Walkup 2, Williams-Goss 2, Mitrou-Long ne, Vildoza 8, Fall 11, Vezenkov 21, Papanikolau 6, Dorsey ne, Peters 14, Mensah ne, McKissic 2, Fournier 18. All. Bartzokas