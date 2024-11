Olimpia Milano, facile successo contro il Maccabi Tel Aviv

Milano - Successo biancorosso al Forum con l'Olimpia Milano che supera il Maccabi Tel Aviv per 98-86. Così i milanesi proseguono il loro buon momento europeo e si rimettono in carreggiata per la corsa verso i play-in di Eurolega. Non perde l'occasione contro un Maccabi Tel Aviv ancora privo di successi esterni e vince 98-86.

In attacco i biancorossi sono davvero piaciuti, con una circolazione di palla di alto livello che ha messo in ritmo praticamente tutti i suoi giocatori (ben 6 in doppia cifra), testimoniata anche da ben 21 assist. LeDay è all'ennesima prestazione deluxe da 22 punti e 7 rimbalzi, ma anche Mirotic ne ha segnati 20 (con 8 carambole). Tra gli esterni spicca Mannion che ai suoi 12 punti aggiunge anche 8 assist mostrando di aver preso sempre più confidenza con la cabina di regia, mentre Dimitrijevic gioca in versione "microwave" con 11 punti (5/6 da 2) in 11 minuti.

Dopo il 2-9 iniziale è subito Brooks (16 punti alla fine) a costruire il break per sorpassare per la prima volta gli israeliani sul 14-13 con 5 punti pressochè consecutivi, ma a fine periodo i gialloblu sono ancora avanti con il canestro di Shayok sulla sirena (20-22). Dopo la fine del primo quarto si riempie anche lo spicchio dei tifosi della "curva" milanese che, per sensibilizzare il pubblico verso il conflitto arabo-israeliano chiedendo la pace (non è stato fatto entrare uno striscione con "stop the war", come, condivisibile o meno che sia, prevede la legge dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive), ha disertato il tifo nei primi 10 minuti.

La gara continua in equilibrio con l'Olimpia che buca il canestro con le iniziative di Dimitrijevic e Causeur (30-30 al 14') fino a passare avanti di nuovo con il primo canestro con il rientrante Shields (35-33 al 17'). Da quel momento è con una gragnuola di triple (ben 5 realizzate da Mirotic, Mannion, Brooks e LeDay) che l'Armani trova il suo primo vero allungo scappando via sul 50-43 all'intervallo. Poi è ancora Brooks scatenato, dopo i 31 punti segnati lunedì scorsa a Cremona, con i primi 8 punti della ripresa facendo allungare l'Olimpia per la prima volta in doppia (58-47). Il canestro diventa enorme, i biancorossi continuano a segnare dall'arco dei 3 punti anche con LeDay e si portano sul 68-54 prendendo per mano la partita.

Difendendo poco, però, la partita rimane ancora aperta al 30' perché il Maccabi segna con continuità con Sorkin e Shayok (79-70). La rimonta gialloblù prosegue a inizio quarto periodo (81-77) e al Forum iniziano a palesarsi mille fantasmi. Ci provano LeDay, con una tripla, e Mannion, con una scorribanda al ferro, a ridare serenità in casa Armani sull'88-79 al 37'. I titoli di coda li fa scorrere Fabien Causeur (11 punti con 4/4 da 2) che mette in campo i panni di quell'equalizzatore di cui l'Olimpia ha davvero bisogno: canestro del 90-81, rimbalzo della sicurezza e vittoria biancorossa per scalare ancor di più la classifica.

Ora la pausa per le attività delle nazionali (l'Italia giocherà domani sera in Islanda e poi lunedì a Reggio Emilia sempre contro l'Islanda con in più Ricci e Tonut nel motore), poi l'Olimpia tornerà in campo venerdì 29 sul campo del Fenerbahce Istanbul.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-MACCABI TEL AVIV 98-86 20-22; 50-43; 79-70 MILANO: Dimitrijevic 11, Mannion 12, Causeur 11, Tonut, Brooks 16, LeDay 22, Ricci, Flaccadori ne, Diop 2, Caruso, Shields 4, Mirotic 20. All. Messina MACCABI: Hoard 20, Shayok 10, Lee ne, Menco ne, Sorkin 14, Rayman, Dibartolomeo 6, Cohen 2, Randolph 13, Jokubaitis 9, Gabriel 5, De Juluis 7. All. Kattash Note: tiri da 2: MI 22/31, MTA 23/40; tiri da 3: MI 13/29; MTA 7/21; tiri liberi: MI 15/19, MTA 19/24; rimbalzi: MI 30 (Mirotic 8), MTA 30 (Sorkin 5), assist: MI 21 (Mannion 8), MTA 18 (Jokubaitis 10)