Olimpia Milano, a Varese mancano le energie: terzo ko consecutivo in campionato

Varese - Milano non ha ancora una volta le forze per gestire il doppio impegno tra Eurolega e campionato e dopo la grande vittoria di venerdì scorso a Barcellona cade inopinatamente sul campo della penultima Openjobmetis Varese per 94-92 in una partita in cui, però, non ha mai messo la testa avanti per 40 minuti. E' il terzo ko consecutivo in campionato ed ora, complice la risalita di Treviso anche la partecipazione alla Coppa Italia non è più una certezza visto che l'EA7 visto l'esiguo margine sul nono posto.

Milano, sceglie di preservare Mirotic per il doppio impegno europeo di questa settimana, ma il cambio di confermazione, soprattutto nel primo tempo si rivela fatale. Poi non basta il solito grande Zach LeDay da 19 punti e 14 rimbalzi e la fiammata finale di Armoni Brooks autore di 19 punti per permettere ai biancorossi di completare la rimonta.

La partenza di Varese è subito sprint piazzando un 7-0 che costringe subito al timeout Milano. Quando l'Armani entra nel match riesce a pareggiare con i liberi di Brooks, ma il ritmo è davvero indemoniato con l'Openjobmetis che non si ferma mai chiudendo il primo periodo avanti 25-19 con l'ex Alviti scatenato. Non diverso l'andamento del secondo periodo. Varese scappa via, il suo ritmo è incontenibile così Sykes firma sulla sirena il 54-43 del 20'.

Il differenziale di energia è enorme e Librizzi regala dall'arco addirittura il +16 ai varesini (68-52). Dopo il timeout Milano reagisce con Shields che accorcia di nuovo per l'EA7 sul 70-65. La risposta di Varese, però, è un altro 7-0 che ridà gas alla OJM (77-65), mentre l'Olimpia gioca praticamente con 5 esterni alternando Ricci e LeDay da pivot.

Il finale è incredibile: Brooks segna due triple riportando Milano fino al -1 a -14" (93-92), poi Varese fa fallo in attacco sulla rimessa, ma Mannion non è glaciale e sbaglia il tiro del sorpasso lasciando la vittoria alla sua ex Varese con il libero finale di Hands. Non c'è un attimo per respirare. Martedì 17 l'Armani sarà in campo ad Atene contro il Panathinaikos, poi venerdì 20 al Forum affronterà il Bayern Monaco.

OPENJOBMETIS VARESE-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 94-92 25-19; 54-43; 72-65 VARESE: Akobundu-Ehiogu 5, Alviti 8, Gray 11, Tyus 6, Sykes 17, Librizzi 11, Virginio ne, Reghenzani ne, Assui, Hands 15, Johnson 21. All. Mandole MILANO: Dimitrijevic 10, Mannion 15, Tonut 2, Bolmaro 4, Brooks 19, LeDay 19, Ricci 4, Flaccadori 4, Diop, Carusso, Shields 13, Gillespie 2. All. Messina Note: tiri da 2: VA 17/34, MI 21/47; tiri da 3: VA 13/38, MI 8/18; tiri liberi: VA 21/22, MI 26/28; rimbalzi: VA 40 (Tyus 10), MI 40 (LeDay 14); assist: VA 19 (Librizzi 5), MI 13 (Shields 3)