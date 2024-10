Milano batte Brescia trascinata da un super Dimitrijevic

Milano, 13 ottobre 2024 – Sudando fino all'ultimo secondo, ma esultando al suono della sirena. Così l'Olimpia Milano si aggiudica il derby lombardo contro la Germani Brescia per 88-85 in una gara ad alto ritmo e mostrano qualche timido passo avanti nel el gioco di fronte ai bresciani che confermano le ottime cose fatte vedere in questo inizio stagione.

La cartina di tornasole per l'EA7 è Dimitrijevic che chiude con 6/9 da 2 e 6 assist, come anche Brooks che ha messo in mostra le sue capacità balistiche con 4/6 da 2 e 1/3 da 3. Milano trova buone note anche da McCormack, solido con 11 punti e 7 rimbalzi, pur contro il "maestro" Bilan autore di 14 punti. Per la squadra di Poeta gran 2° tempo di Della Valle nella quale ha segnato 14 dei suoi 19 punti, trovando anche un altro riferimento offensivo in Ndour che ha chiuso con 5/8 da 2.

Armoni Brooks a referto con 12 punti

Il ritmo offensivo lo impone subito alto la Germani, ma è l'Olimpia più brava ad interpretarlo tanto che a fine 1° quarto è avanti 27-24 trovando anche i primi punti "italiani" di Brooks. E' ancora Brescia a gestire la gara, piazza un break di 10 punti (27-32 al 12'). I padroni di casa faticano a tenere le scorribande individuali degli esterni bresciani (35-40) soprattutto Ivanovic già autore di 14 punti, ma è con l'energia di McCormack l'EA7 ritrova la testa (42-40).

La grinta di Neno Dimitrijevic

Dopo l’’intervallo

Dopo il 47-45 dell'intervallo l'Armani spinge per scappare, trova ripetutamente il canestro con LeDay e Brooks e allunga fino al 72-60 al 29'. Brescia non molla, Milano perde qualche palla di troppo e al 35' la Germani è ad un passo (78-76).

Con Mirotic Milano ancora a +6 (86-80), ma Brescia è solida (86-85). Addirittura la Germani spreca il sorpasso, così Shields realizza due liberi (88-85 a -12") e Milano può esultare. Il ritmo è serratissimo, già martedì i biancorossi saranno di nuovo in campo alle 20.15 per la sfida di Eurolega al Pireo contro l'Olympiacos.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-GERMANI BRESCIA 88-85 27-24; 47-45; 72-63 MILANO: Dimitrijevic 15, Bortolani ne, Tonut, Brooks 12, LeDay 13, Ricci 6, Flaccadori 3, Diop 4, Caruso, Shields 15, Mirotic 9, McCormack 11. All. Messina BRESCIA: Bilan 14, Ferrero ne, Dowe 10, Della Valle 19, Ndour 15, Burnell, Tonelli ne, Ivanovic 16, Mobio, Rivers 8, Cournooh 3, Pollini ne. All. Poeta Note: tiri da 2: MI 29/48, BS 19/33; tiri da 3: MI 6/21, BS 6/21; tiri liberi: MI 12/14, BS 29/30; rimbalzi: MI 35 (McCormack 7), BS 27 (Bilan 6); assist: MI 15 (Dimitrijevic 6), BS 16 (Ivanovic 6)