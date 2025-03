Milano si spegne nel finale: Napoli ringrazia e vince 95-87

Con una metafora ciclistica ha alzato le mani dal manubrio troppo presto l’Olimpia Milano e si è vista sorpassare in volata dalla volitiva Napoli che ha vinto per 95-87 un match fondamentale per la sua salvezza.

Milano deraglia letteralmente nell’ultimo quarto in una partita nella quale aveva toccato anche il +15, incassando un inspiegabile 23-3 di parziale nel cuore del quarto periodo. Dopo i 96 di Madrid, i 98 con il Barcellona, l’Armani fa ancora una fatica incredibile in difesa. A nulla bastano i 22 punti di Mirotic e i 20 di LeDay per Milano che con gli esterni produce ben poco.

Napoli parte subito forte con le triple di Green e Zubcic a spingere i partenopei 12-5, Milano deve inserire Mirotic per cambiare musica con 8 punti quasi filati per il 19-17 del 10’. La gara vive di parziali, l’Armani riparte forte con LeDay (19-25), poi arriva un 15-2 di break Napoli gasata dalla triple di Pullen e Green (38-32), ma la chiusura è ancora biancorossa con 3 bombe di fila di Shields, Mirotic e Flaccadori per il 41-47 che porta all’intervallo.

Questa volta a partire di slancio è l’Olimpia che grazie a Mirotic e Shields volta sul +15 (47-62). Non basta ancora, Pullen e Zubcic riportano Napoli in vita ad un passo sul 71-73 Green completa l’opera 76-75, poi Milano deraglia completamente, Pullen la azzanna, Egbunu la spazza definitivamente via quando schiaccia al 37’ l’85-76 che chiude i conti

Intanto l’ultima speranza europea è legata anche al risultato della sfida tutta italiana di venerdì quando l’Olimpia giocherà a Bologna sul campo della Virtus, dagli altri campi dovrà attendere un ko almeno di una tra Stella Rossa, Real o Barcellona per coltivare l’ultima possibilità

NAPOLI BASKET-EA7 MILANO 95-87 (19-17,41-47; 64-73) Napoli: Pullen 24, Zubcic 10, Treier, Pangos 14, De Nicolao, Acunzo ne, Fiodo ne, Saccoccia ne, Egbunu 16, Green 21, Totè 10, Mabor Dut ne. All. Valli Milano: Mannion 5, Bortolani 11, Tonut 4, Bolmaro 6, LeDay 20, Ricci 4, Flaccadori 8, Diop ne, Caruso 1, Shields 12, Mirotic 22, Gillespie 2. All. Messina