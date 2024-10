Olimpia Milano: l'Armani reagisce, ma non basta

Vitoria (Spagna) - Mette animo e cuore, ma non basta per tornare a Milano con una vittoria. L'Armani cede il passo a Vitoria contro il Baskonia perdendo 88-83, ma lasciando la terra basca quantomeno con segnali di ripresa dopo le ultime difficoltà. In assenza di Shields, Milano diventa un cooperativa del canestro dove Mirotic (21), Brooks (17) e Dimitrijevic (15) sono i migliori realizzatori. Non basta per vincere lasciando ben 18 rimbalzi offensivi ai baschi che li sfruttano al meglio per vincere.

A inizio gara Milano, allenata per l'occasione da Mario Fioretti, vista l'indisposizione di Messina come nell'ultimo weekend, trova energia da Caruso che diventa un riferimento in attacco quando l'EA7 conduce 14-18 all'8'. Poi, però, i padroni di casa cambiano marcia con Howard e, a inizio 2° periodo, piazzano 4 bombe consecutive per il 32-21. Il match diventa una gara del tiro da 3 e i baschi vanno a nozze volando via 42-30, fino a quando arriva anche il "3+1" di Brooks (42-34). Dopo la pausa i milanesi si avvicinano ancor di più con Mirotic (56-52) e rimangono a -4 quando suona la sirena del 3° periodo (67-63). Anche ad un solo punto quando Dimitrijevic sigla il 67-66 al 31', pari quando firma ancora il pareggio (74-74 al 34').

Il Baskonia mantiene il vantaggio (80-76), ma Milano non molla il colpo arrivando a -1 con la tripla di Brooks (84-83 a -1'21"). Non basta, è ancora Forrest l'eroe della serata basca (86-83), mentre l'ex Luwawu-Cabarrot la chiude in lunetta. Ora un giorno di pausa, prima del derby d'Italia in programma giovedì 31 ottobre alle 20.30 al Forum contro la Virtus Bologna.

BASKONIA VITORIA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 88-83 20-21; 52-45; 67-63 VITORIA: Howard 9, Savkov, Luwawu-Cabarrot 16, Jaramaz ne, Forrest 22, Rogkavopoulos 5, Diop 9, Hrabar ne, Baldwin 10, Hall 4, Ndiaye 2, Moneke 11. All. Laso MILANO: Dimitrijevic 15, Bortolani ne, Causeur 3, Tonut, Bolmaro 4, Brooks 17, LeDay 5, Ricci 3, Flaccadori ne, Caruso 7, Nebo 8, Mirotic 21. All. Fioretti Note: tiri da 2: BV 17/44, MI 15/37, tiri da 3: BV 12/26, MI 14/30; tiri liberi: BV 18/22, MI 11/15, rimbalzi BV 44 (Diop 11), MI 35 (Mirotic 6); assist: BV 17 (Baldwin 7), MI 16 8 (Bolmaro 8)