Olimpia Milano sfida Barcellona: Mirotic torna al Palau Blaugrana

Una grande rincorsa sfruttando il fattore campo, ma anche con un paio di perle in trasferta come quelle di Belgrado e Istanbul. Ora è arrivata un’altra prova del nove in casa Olimpia. Finalmente, però, con una classifica che permette di affrontarla con serenità. E proprio quella potrebbe essere la chiave per uscire vincitori dal match del Palau Blaugrana che questa sera alle 20.30 vedrà sfidarsi l’Olimpia Milano e i padroni di casa del Barcellona.

I catalani si trovano proprio pari ai biancorossi con 8 vittorie e 6 sconfitte, ma sono in un momento della loro stagione diametralmente opposto visto che hanno vinto solo l’ultima gara dopo 4 ko consecutivi che li hanno fatti tornare nella pancia della classifica.

Sarà la serata di Nikola Mirotic che proprio qui a Barcellona era tornato, dopo la sua lunga avventura NBA, vincendo due volte la Liga e altrettante la Coppa del Re: "Per me personalmente sarà una partita speciale - dice il montenegrino - tornerò a Barcellona, che è un po’ come tornare a casa, per la prima volta dopo oltre 500 giorni e quindi mi aspetto una serata carica di emozioni. Al tempo stesso, abbiamo una partita importante da giocare e tentare di vincere contro una squadra ovviamente molto forte e competitiva".

L’Olimpia, per l’occasione, potrà tornare a inserire nelle rotazioni degli esterni Leandro Bolmaro, dunque ormai l’unico infortunato dell’interminabile serie tra la fine del mese di ottobre e l’inizio di novembre, rimane il pivot Josh Nebo.

Coach Messina si avvicina così alla partita: "Affrontiamo un avversario di altissimo livello, quindi si tratta ovviamente di una partita molto difficile. Per noi, saranno molto importanti la fase di transizione difensiva e il controllo dei rimbalzi contro i loro lunghi e quintetti generalmente molto alti. In attacco, dovremo avere una buona circolazione di palla contro una formazione che è abituata a rubare molti palloni e, con quelli, alimentare il proprio contropiede".

L’allenatore milanese ci tiene anche a citare la sfida con l’ex Kevin Punter, una delle stelle dell’Olimpia che arrivò alla Final Four nel 2021: "Come sempre, siamo contenti di rivedere Kevin Punter, perché è un giocatore del quale abbiamo grandi ricordi e al quale siamo molto affezionati".

Problemi di infortuni questa volta più per il Barcellona visto che non ci saranno Dario Brizuela, Raul Neto e Chimizie Metu, oltre a Nicolas Laprovittola che però sarà fuori per tutta la stagione.