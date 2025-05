Playoff al via: Olimpia Milano sfida Trento per ribaltare il fattore campo

I playoff più in salita degli ultimi 20 anni prendono il via stasera (ore 18) con un’Olimpia Milano curiosa di scoprire a Trento se avrà la forza per ribaltare il fattore campo e tarpare le ali a una delle più frizzanti realtà della stagione. Trento è amore e odio per Milano, contro l’Aquila l’Armani vinse lo scudetto 2018 e altre 3 serie playoff, ma probabilmente si ricordano molto di più i pochi tonfi: a partire dall’eliminazione in Eurocup nel ‘15, alla “ripassata“ 4-1 che fece terminare l’era Repesa nel ‘17, fino alla recente finale di Coppa Italia dove la rivoluzione trentina imbrigliò Milano.

La squadra di coach Messina dovrà partire anche da questo per avere una marcia in più, non per rivalsa, ma tecnicamente per fermare il prima possibile le transizioni trentine senza far pensare loro di giocare a tutto campo, l’unico modo in cui il confronto può non essere a favore dell’EA7. "Dovremo essere molto squadra in tutte le piccole cose – dice il coach –. Se riusciremo a farlo insieme abbiamo il talento necessario per superare il fattore campo avverso".

Tra i biancorossi serpeggia il dubbio tra Brooks e Causeur (nella foto), tra il ’bomber’ dell’Olimpia e un vincente come il francese, equilibratore di gioco. Milano vuole cambiare passo, l’Aquila del milanesissimo Galbiati vuole continuare a stupire.

Sandro Pugliese