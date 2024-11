L’Olimpia Milano schianta il Real nella notte del Chacho. Mannion ok all’esordio

Milano – Ancora una volta dall'inferno al paradiso. Milano passa dall'incomprensibile -34 di Trento all'altrettanto (visti i presupposti) dominio contro il Real Madrid vincendo per 85-76 nella serata dedicata a Sergio Rodriguez. La fa nel giorno dell'esordio di Mannion che dimostra subito di poter dare quel tocco di imprevedibilità nei suoi 13' chiusi con 11 punti, ma senza togliere spazio e palloni a Dimitrijevic che, con qualche responsabilità in meno, risponde decisamente presente con 22 punti segnati.

Il rosso in biancorosso

Il primo ingresso di Mannion coincide con il primo parziale milanese, un 10-2 firmato dal play italo-americano e da Causeur per il 24-16 al 10'. Il "magic moment" lo allunga Brooks con le sue triple (33-18 al 13'). Il Real rientra nella gara (33-27), ma Milano non si scompone (41-29) con un LeDay super (chiuderà con 17 punti e 8 rimbalzi in 37'). Nell'intervallo l'inserimento del "Chacho" nella Hall of Fame biancorossa: "Aver lasciato un’impronta è un onore incredibile. Potersi sentire a casa anche quando sei lontano dal tuo paese è stato speciale".

Chacho Rodriguez con la famiglia premiato da Pantaleo Dell'Orco

LeDay accelera

Alla ripresa del gioco il Real accorcia (47-45), ma la difesa dell'EA7 non subisce per 4' e controlla 53-45 con Dimitrijevic (22 punti). Poi è ancora Mannion a segnare allo scadere (62-55), e ispirare le triple di LeDay (69-55 al 32'). Milano vola via, arriva sull'83-62 quando Mannion segna la tripla che rende il sogno realtà.

Nel finale il Real rende il punteggio meno amaro, ma infila l'ennesima sconfitta in trasferta della sua Eurolega. Domenica 10 novembre ancora sarà ancora Forum per i biancorossi che ospiteranno la Reyer Venezia alle 16.30.

EA7 Emporio Armani Milano-Real Madrid 85-76 (24-16; 47-40; 62-55) Milano: Dimitrijevic 22, Mannion 11, Causeur 9, Tonut 2, Bolmaro 7, Brooks 8, LeDay 17, Ricci, Suigo ne, Flaccadori ne, Mirotic 9. All. Messina Real Madrid: Duru ne, Abalde 5, Campazzo 7, Rathan-Hayes 8, Gonzalez, Hezonja 13, Deck 11, Gueye ne, Ibaka 13, Tavares 10, Llull 3, Ndiaye 6. All. Mateo Note: tiri da 2: MI 16/30, RM 20/37; tiri da 3: MI 12/29, RM 8/30; tiri liberi: MI 17/17, RM 12/12; rimbalzi: MI 32 (LeDay 8), RM 36 (Tavares 9); assist: MI 16 (Mannion 5), RM 17 (Llull 4)