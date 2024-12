Risultati Serie A: l’EA7 Milano torna a sorridere, piegata Trapani al Forum

Milano, 23 dicembre 2024 – Nel posticipo della 12° giornata della regular season del campionato di basket di Serie A l’EA7 Milano ritorna al successo a distanza di un mese dall’ultima affermazione. Al Mediolanum Forum di Assago i padroni di casa superano Trapani Shark per 105-90 trascinati dai 29 punti di Nikola Mirotic con 39 di valutazione mettendo fine ad una striscia negativa di tre sconfitte arrivate nell’ultima settimana. A seguirlo Shavon Shields (22) collezionando un 4/6 nel tiro dalla lunga distanza in ventotto minuti di utilizzo. Decisivo la terza frazione con un parziale di 31-16 a favore dei lombardi che manda al tappeto la formazione allenata da Jasmin Repesa (indimenticato ex di turno grazie ai numerosi trofei ottenuti sulla panchina delle scarpette rosse) nelle cui fila sono quattro gli uomini in doppia cifra: Notae e Alibegovic con 21 punti supportati da Galloway (20) ed Eboua (10). Con questo successo Mannion e soci si mettono alle spalle il passo falso e in quel di Varese e in Eurolega consolidando così l’ottavo posto in classifica e guadagnando di fatto una vittoria di vantaggio sulla De Longhi Treviso avversaria nella prossima trasferta in Veneto.

La svolta decisiva avviene con un parziale pro Olimpia nel terzo quarto di gioco

Avvio decisamente a favore dei siciliani presentatisi a quest’appuntamento forti sia della seconda posizione in graduatoria sia delle sei affermazioni di fila. Justin Robinson insacca la bomba del 4-12 dopo quattro minuti di gioco. L’americano smazzerà poi l’assist che manda Petrucelli a depositare il + 11 obbligando Ettore Messina al timeout. Ne conseguirà un parziale di 11-0 chiuso da Nenad Dimitrjievic su suggerimento di Leandro Bolmaro. Diop trova la parità prima che Notae depositi il +2 al suono della prima sirena (22-24). L’inerzia viene ribaltata e Tonut realizza il +4. L’Olimpia è in partita e riesce a respingere gli assalti trapanesi con Notae ma l’equilibrio è il protagonista in questa fase dell’incontro (47-45 a cinquantatré secondi dal rientro negli spogliatoi). Dopo la pausa per il tè caldo si giunge al momento clou della contesa. L’EA7 schiaccia il piede sull’acceleratore senza lasciare scampo agli avversari che vengono travolti dall’onda biancorossa. Shields dalla linea della carità firma il massimo vantaggio sul 74-56. Petrucelli con la stessa moneta cerca di ridurre parzialmente lo strappo ma il lay-up di Bolmaro riallunga nuovamente al 30’ (81-63). La conclusione dai 6.75 metri di Notae sarà l’ultimo squillo da parte degli Shark che confermano l’ottima media realizzativa (primo posto assoluto per gli isolani con 93.7 a partita) a fronte di una performance difensiva da rivedere. Prenderà poi corpo il garbage time con Milano che torna così a gustare il sapore del trionfo in campionato aggiungendo un altro mattoncino alla qualificazione verso la prossima Final Eight di Coppa Italia di Torino, pericolosamente messa in dubbio alla luce delle ultime prestazioni offerte.