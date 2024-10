L’Olimpia vince a Scafati senza brillare. Mercato: si scalda la pista Mannion

Scafati (Salerno), 20 ottobre 2024 – L'Olimpia doveva vincere e ha compiuto la sua missione su un campo non semplice come quello di Scafati: l'anno passato aveva perso in una situazione simile (dopo la doppietta di Eurolega), e invece questa volta esce vittoriosa per 78-83 pur senza entusiasmare troppo.

L'Armani è davvero rimaneggiata sotto canestro con le assenze di Nebo, Diop e LeDay, che obbligano anche a puntare sotto canestro su Caruso che gioca ben 25 minuti (3/7 al tiro), mentre McCormack si "perde" in 9 minuti produce ben poco contro una squadra senza lunghi di peso come quella campana.

Nico da Varese a Milano?

La notizia, però, che tiene banco è quella che arriva fuori dal parquet con un assalto che sembra deciso da parte dei milanesi verso Varese per provare ad acquisire Nico Mannion. Con un corposo buy-out l'Openjobmetis potrebbe anche rivoluzionare la squadra e rimettere in piedi una stagione maldestra, mentre l'Olimpia potrebbe portarsi in casa un playmaker nella sua cabina di regia, allungando anche la sua rotazione di giocatori italiani (anche a Scafati praticamente azzerato il minutaggio di Flaccadori e Bortolani).

Il primo approccio con l'Eurolega di Mannion in maglia Bologna e Baskonia è stato negativo, Milano potrebbe essere l'occasione del riscatto se l'affare si concretizzerà. Mannion sarebbe comprensibilmente interessato, ma sarà Varese a dover decidere se virare decisamente sul mercato o meno, liberando così il giocatore sul quale aveva scelto di puntare in estate.

Brooks senza freni

Sul parquet invece è stata una gara dove l'Olimpia ha scoperto le doti balistiche di Armoni Brooks che è stato il vero leader offensivo dei milanesi, per lui 20 punti con 5/7 da 2, 2/5 da 3 e 5/5 ai liberi in ben 32 minuti. Dopo il 51-51 del 27' l'allungo decisivo è quello che avviene proprio anche grazie a Brooks con 8 punti di break per il 51-59. Proprio con l'americano l'EA7 tocca anche il +14 (59-73 al 33'), poi rischia di vivere un altro incubo quando Scafati torna 71-75 al 37', ma è Dimitrijevic a scacciare via la paura con la tripla (73-80) che suggella il terzo successo consecutivo in campionato per i biancorossi. Il ritorno in campo sarà giovedì 24 al Forum contro l'Efes Istanbul per la sfida di Eurolega alle 20.30.

Givova Scafati-Ea7 Emporio Armani Milano 78-83 (14-21; 37-36; 55-62)

Scafati: Gray 22, Sangiovanni ne, Zanelli 5, Ulaneo n, Sorokas 1, Pezzella ne, Miaschi, Pinkin 10, Cinciarini 7, Stewart 20, Akin 13, Hruban. All. Nicola Milano: Dimitrijevic 13, Bortolani ne, Tonut 11, Bolmaro 6, Brooks 20, Ricci 7, Suigo ne, Flaccadori 1, Caruso 6, Shields 11, Mirotic 4, McCormack. All. Messina Note: tiri da 2: SCF 22/37, MI 25/37; tiri da 3: SCF 7/25, MI 6/22; tiri liberi: SCF 13/18, MI 15/20; rimbalzi: SCF 31 (Akin 7), MI 34 (Tonut 7); assist: SCF 16 (Cinciarini 11), MI 14 (Mirotic 4)