Serie A. Riecco la vera Olimpia. Trapani china il capo

L’Olimpia dà il suo segnale al campionato fermando la corsa della scatenata Trapani con una vittoria netta per 105-90. Una prestazione offensivamente perfetta con il 63% da 2 e il 48%, ma soprattutto propiziata da uno straordinario Nikola Mirotic (nella foto) che chiude con 29 punti segnali in soli 27’ (4/4 da 2, 5/9 da 3, 6/6 ai liberi). Milano ha pescato tanti protagonisti lungo la gara, sapendo reagire dopo le difficoltà iniziali. Torna protagonista anche Shavon Shields con 22 punti (3/4 da 2, 4/6 da 3), come Ousmane Diop che domina le plance con 13 punti punendo tutti gli aiuti dei trapanesi.

La partenza di Trapani è indemoniata tanto che dopo pochi minuti il vantaggio è già in doppia cifra sul 9-21. Quando l’Olimpia capisce come fermare l’onda granata, però, torna subito in partita anche se a fine primo periodo i siciliani sono ancora avanti 22-24. L’Armani entra in ritmo segnando con Shields e Mirotic così sorpassa quando Bolmaro segna il 26-24 all’11’. I padroni di casa ora controllano il gioco, trovano ottime iniziative finalmente anche di Tonut, ma all’intervallo il vantaggio è minimo (50-47).

La ripartenza milanese è di quelle di una squadra che ha capito l’importanza della partita, con una tripla di Mirotic chiude un 7-0 di break che dà subito la doppia cifra di vantaggio sul 57-47. Sempre il montenegrino è scatenato dall’arco dei tre punti, lancia l’EA7 fino al 65-49 con un maxi break di 15-2 in 5’. Poi è il momento di Bolmaro che tra canestri e assist produce l’81-63 del 30’. Lo show di Mirotic va avanti, ancora due triple pr il 95-76 al 35’, ma Trapani non molla di una virgola così con Galloway torna nella gara 96-86 al 37’. Alla fine, però, ancora Bolmaro e Shields per superaare la tripla cifra per il 105-90 finale.

Adesso l’Olimpia è tornata a vincere in campionato, ma già a Santo Stefano sarà sul parquet del Forum per la sfida di Eurolega contro l’Olympiacos Pireo.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-TRAPANI SHARK 105-90 (22-24; 50-47; 81-63)

Sandro Pugliese