Olimpia Milano: nell'ultimo quarto l'Armani ribalta Treviso

Milano, 9 marzo 2025 - Sembrava essere una di quelle serata da incubo dalle quali non si riesce ad uscire, invece è arrivato un ultimo quarto incredibile di Armoni Brooks a cambiare la faccia della partita con Treviso vinta dall'Armani per 90-80. Come più volte, gli è successo in Italia, a ribaltare l'andamento della partita ci pensa Armoni Brooks che chiude con 27 punti ed un clamoroso 7/11 da 3 punti. Ogni volta ci si sorprende perché a livello di Eurolega spesso l'americano è stato un oggetto misterioso, ma le statistiche in Italia, dove certamente la fisicità è minore e l'impatto difensivo richiesto è più gestibile, dicono che è il miglior realizzatore della squadra con 15.8 punti risultando il miglior tiratore da 3 del campionato con il 52.6% da 3. Oltre a lui Milano trova anche un solido Zach LeDay che ne realizza 17 con 11/12 ai liberi, ma ancora di più un Flaccadori tornato in doppia cifra a quota 11 punti.

Treviso aggredisce subito l'incontro scappando via 13-23, mentre l'Olimpia cerca di trovare i suoi riferimenti in una partita nella quale è senza Mirotic. Con Ricci e Tonut prova ad accorciare (23-29), ma Treviso è scatenata dall'arco tanto che con Macura e Mezzanotte tocca addirittura il +15 sul finire del secondo periodo (32-47). Ancora l'Armani ricuce un po' con LeDay in lunetta e Tonut dall'arco per il 43-53 dell'intervallo. Treviso è ancora a +12 quando Caroline appoggia il 48-60, ma anche quando Mascolo al 27' realizza il 53-65. E' da quel momento che Brooks inizia a sparigliare le carte della partita: prima con la bomba del 62-68 di fine periodo, poi con le due consecutive che danno il primo vantaggio ai milanesi sul 73-70 al 32'. Da quel momento Milano non si guarda più indietro, Brooks è incontenibile, in totale nell'ultimo quarto segna 16 punti e l'Olimpia può scappare definitivamente via quando lo stesso schiaccia nel finale l'88-80 che fa saltare in aria di gioia tutto il Forum. Ora l'Olimpia si può concentrare sul prossimo impegno di Eurolega giovedì 13 marzo a Belgrado contro la Stella Rossa.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-NUTRIBULLET TREVISO 90-80 23-29; 43-53; 62-68 MILANO: Dimitrijevic ne, Mannion 2, Bortolani ne, Tonut 8, Bolmaro 6, Brooks 27, LeDay 17, Ricci 5, Flaccadori 11, Diop 7, Caruso 2, Shields 5. All. Messina TREVISO: Bowman 13, Harrison 5, Torresani, Mascolo 6, Scialpi ne, Mezzanotte 8, Caroline 16, Pellegrino 4, Paulicap 9, Spinazzè ne, Macura 25. All. Vitucci Sandro Pugliese